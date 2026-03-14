В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 15 марта. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает удерживать место в первой четвёрке Западной конференции, за плечами «озёрников» — 41 победа и 25 поражений.

Последние матчи: «Лейкерс» на домашней арене нанесли поражение «Чикаго» (142:130). Ключевую роль в победе команды сыграл Лука Дончич, который оформил дабл-дабл: 51 очко и 10 подборов.

Отметим, что звезда «Лейкерс» Дончич 39 очков набрал бросками из-за дуги (58% реализованных бросков). Это лучшая игра словенца в составе «озёрников». Также словенский баскетболист стал четвертым игроком «Лейкерс», набравшим более 40 очков в 10 матчах за один сезон. Такого успеха ранее добивались Кобе Брайант, Джерри Уэст и Элджин Бэйлор.

Не сыграют: Форвард «озёрников» Макс Клебер не сыграет против «самородков» из-за травмы спины. Под вопросом участие в игре Маркуса Смарта, защитник травмировал бедро.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Лейкерс» демонстрирует победную серию из четырёх матчей, помимо встречи с «Чикаго» команда из Лос-Анджелеса добилась успеха в играх против «Миннесоты» (120:106), «Нью-Йорка» (110:97) и «Индианы» (128:117).

«Денвер»

Турнирная таблица: «Денвер» сражается за место в топ-4 Западной конференции. На данный момент «самородки» расположились на 5-й строчке, одержав 41 победу и потерпев 26 поражений.

Последние матчи: «Наггетсы» в гостях одержали победу над «Сан-Антонио» (136:131). Канадский защитник Джамал Мюррэй набрал в матче 39 очков.

Не сыграют: Лидер «самородков» Никола Йокич вернулся в строй после травмы колена. В лазарете команды остались Тамар Бэйтс и Пэйтон Уотсон.

Состояние команды: «Денвер» одержал победу во втором матче подряд, переиграв также «Хьюстон» (129:93). В последних играх регулярного чемпионата «самородки» смогли выиграть у «Лос-Анджелес Лейкерс» (120:113) и проиграли «Оклахоме» (126:129) и «Нью-Йорку» (103:142).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Денвер» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (120:113)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Денвера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.12.

ТБ 242.5 и ТМ 242.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Лука Дончич поймал кураж в последних матчах, словенец может принести хлопоты обороне «Денвера» в предстоящем поединке. Ожидаем, что баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» возьмут реванш у соперника.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.12.

Прогноз: В предыдущей игре «озёрники» и «наггетсы» забросили друг другу 233 очка.

