В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Инглевуде на «Интуит Дом» 15 марта. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» расположился на 8-м месте в Западной конференции, одержав 34 победы и потерпев 32 поражения.
Последние матчи: В рамках минувшего тура ассоциации «парусники» переиграли «Чикаго» (119:108). Ключевую роль в победе команды сыграл Кавай Леонард, который отправил в кольцо соперника 28 очков.
Не сыграют: С травмой бедра в лазарете команды находится Брэдли Бил, а с травмой шеи из строя команды выбыл Джон Коллинз.
Состояние команды: «Клипперс» выдаёт победную серию, помимо успешной игры против «Чикаго» баскетболисты Тайрона Лью одержали виктории в матчах с «Миннесотой» (153:128), «Нью-Йорком» (126:118) и «Мемфисом» (123:120).
«Сакраменто»
Турнирная таблица: «Сакраменто» занимает 15-е место в Западной конференции, одержав 16 побед и потерпев 51 поражение.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Кингз» потерпели домашнее поражение от «Шарлотт» (109:117).
Не сыграют: В лазарете калифорнийского клуба находятся Киган Мюррэй, Домантас Сабонис, Деандре Хантер и Зак Лавин.
Состояние команды: Прервалась победная серия калифорнийцев, ранее баскетболисты «Сакраменто» выиграли у «Индианы» (114:109) и «Чикаго» (126:110).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» нанес два поражения «Сакраменто» (114:111, 131:90)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Клипперс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.10. На победу «Сакраменто» — 7.00.
ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» в этом сезоне дважды обыграл «Сакраменто», с аутсайдером Западной конференции «парусники» скорее всего выиграют.
Ставка: Фора «Лос-Анджелеса» (-13.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.87.