прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Индианаполисе на «Гейнбридж Филдаус» 14 марта. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Индиана — Нью-Йорк с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Индиана»

Турнирная таблица: «Индиана» занимает 15-е место в Восточной конференции, в 66 матчах «иноходцы» одержали 15 побед и потерпели 51 поражение.

Последние матчи: Баскетболисты из Индианаполиса потерпели домашнее поражение в матче против «Финикса» (108:123).

Не сыграют: С травмой ахилла из строя команды выбыл лидер Тайриз Хэлибертон, а с травмой ноги в лазарете клуба из Индианаполиса находится Оби Топпин.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Индиана» проиграла «Саркаменто» (109:114), «Портленду» (111:131), «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:128), «Лос-Анджелес Клипперс» (107:130).

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Нью-Йорк» занимает 3-е место в Восточной конференции, «никсы» в 67 матчах одержали 42 победы и потерпели 25 поражений.

Последние матчи: «Никсы» в гостях переиграли «Юту» (134:117). В победе нью-йоркской команды поучаствовал Джален Брансон, забросив в кольцо соперника 28 очков.

Не сыграют: Из-за растяжения брюшных мышц игру пропустит Майлз Макбрайд, с травмой колена из строя команды выбыл Джош Харт.

Состояние команды: «Нью-Йорку» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее команда уступила в матчах против «Лос-Анджелес Клипперс» (118:126) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:110).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» занимает 3-е место в Восточной конференции

«Индиана» занимает 15-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Нью-Йорк» выиграл у «Индианы» (114:113)

«Индиана» взяла реванш у «Нью-Йорка» (137:134 — после овертайма)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.10. На победу «Индианы» — 7.00.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Нью-Йорк» сейчас находится на ходу и вполне способны нанести поражение аутсайдеру ассоциации — «Индиане». Баскетболисты из Индианаполиса без своих лидеров не должны создать серьёзных проблем «никсам».

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-13.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Баскетболисты «Индианы» и «Нью-Йорка» забрасывают в среднем за матч более 230 очков.

Ставка: ТМ 228.5 с коэффициентом 1.90.