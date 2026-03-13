В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 14 марта. Начало встречи — в 05:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Голден Стэйт — Миннесота с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: «Голден Стэйт» занимает 9-е место в Западной конференции, одержав 32 победы и потерпев 33 поражения.

Последние матчи: Без своих лидеров калифорнийскому клубу не даются матчи, даже с командами, равными по силам. В этот раз «Голден Стэйт» при своих болельщиках проиграл «Чикаго» (124:130 — после овертайма).

Не сыграют: Лидер калифорнийской команды Стефен Карри не сыграет из-за травмы колена. «Голден Стэйт» также не сможет рассчитывать на травмированных Сета Карри (травма спины), Джимми Батлера (травма колена).

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Голден Стэйт» проиграл не только «Чикаго», но и «Оклахоме» (97:104) и «Ютой» (116:119).

«Миннесота»

Турнирная таблица: «Миннесота» продолжает терять позиции в Западной конференции, опустившись на 6-е место — а это граница между зонами плей-офф и плей-ин. «Тимбервулвз» в 66 матчах одержали 40 побед и потерпели 26 поражений.

Последние матчи: «Лесные волки» на домашней арене проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (128:153).

Не сыграют: «Лесные волки» не смогут рассчитывать на Айо Досунму, у которого травма. Защитник «Тимбервулвз» выбыл из строя в поединке против «Лос-Анджелес Лейкерс» и уже пропустил поединок против «Лос-Анджелес Клипперс».

Состояние команды: «Миннесота» проиграла несколько матчей подряд, уступив также «Лос-Анджелес Лейкерс» (106:120) и «Орландо» (92:119).

В этом сезоне «Миннесота» дважды переиграла «Голден Стэйт» (108:83, 127:120)

«Голден Стэйт» нанёс поражение «Миннесоте» (111:85)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Миннесоты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. На победу «Голден Стэйт» — 3.10.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Миннесота» может воспользоваться кадровыми потерями соперника, «Голден Стэйт» сейчас находится не в самой лучшей игровой форме. Ожидаем, что «лесные волки» добьются успеха в поединке.

Ставка: Фора «Миннесоты» (-8.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

