У «Далласа» мало шансов в матче с «Кливлендом»?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 14 марта. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Даллас — Кливленд с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Даллас»

Турнирная таблица: «Даллас» подправил положение в Западной конференции, техасцы отстают от 10-го места на 9 побед. На данный момент баскетболисты «Маверикс» занимают 12-е место при 22 победах и 44 поражениях.

Последние матчи: Крис Миддлтон сыграл ключевую роль в матче против «Мемфиса», отправив в кольцо соперника 35 очков, а «Даллас» в итоге одержал победу над соперником со счетом 120:112.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «техасских ковбоев» находится Кайри Ирвинг, у Дерека Лайвли врачи диагностировали травму ноги.

Состояние команды: Техасцам удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из 8 матчей. Ранее «Даллас» проиграл «Атланте» (112:124), «Торонто» (92:122), «Бостону» (100:120), «Орландо» (114:115), «Шарлотт» (90:117), «Оклахоме» (87:100), «Мемфису» (105:124) и «Сакраменто» (121:130).

«Кливленд»

Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 4-е место в Восточной конференции, одержав 40 побед и потерпев 26 поражений.

Последние матчи: «Кавальерс» входит в лидирующую группу Востока, однако команда стала чаще проигрывать своим соперникам. Так вышло и в рамках минувшего тура. Баскетболисты из Огайо на выезде уступили «Орландо» (122:128).

Не сыграют: В составе «Кливленда» из-за травмы ноги не сыграет Макс Струс, с травмой колена — Джарретт Аллен, а с травмой бедра — Тайриз Проктор.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Кливленд» одержал победу над «Бруклином» (106:102), «Детройтом» (113:109), «Филадельфией» (115:101), но проиграл в игре против «Бостона» (98:109).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Даллас» и «Кливленд» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.14. На победу «Далласа» — 5.80.

ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Кливленд» — претендент на победу в матче против «Далласа», «кавалеристы» не должны столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны техасцев. Ожидаем крупную победу со стороны команды из Огайо.

Ставка: Фора «Кливленда» (-13.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.87.