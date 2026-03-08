Победят ли «шпоры» в дерби Техаса?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 9 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Хьюстон с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» занимает 2-е место в Западной конференции при 46 победах и 17 поражениях.

Последние матчи: «Шпоры» на домашней арене одержали победу над «Лос-Анджелес Клипперс» (116:112). Вклад в победу команды внёс лидер Виктор Вембаньяма, центровой оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.

Не сыграют: Техасцам в предстоящей игре не помогут Харрисон Барнс и Мэйсон Пламли.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Сан-Антонио» одержали победы над «Бруклином» (126:110), «Детройтом» (121:106), «Филадельфией» (131:91) и потерпели поражение в поединке против «Нью-Йорка» (89:114).

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» занимает 3-е место в Западной конференции, уступая лишь «Оклахоме» и «Сан-Антонио». Баскетболисты «Рокетс» в 62 матчах одержали 39 побед и потерпели 23 поражения.

Последние матчи: Техасцы в родных стенах нанесли поражение «Портленду» (106:99). Ключевую роль в победе «Хьюстона» сыграл Алперен Шенгюн — центровой отправил в кольцо соперника 28 очков.

Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» находятся Джейшон Тейт (травма колена), Фред Ванвлит (травма колена) и Стивен Адамс (травма лодыжки).

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Хьюстон» нанес поражения «Вашингтону» (123:118), «Орландо» (113:108), но уступил в играх против «Голден Стэйт» (113:115 — после овертайма), «Майами» (105:115).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» занимает 2-е место в Западной конференции

«Хьюстон» занимает 3-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Сан-Антонио» дважды обыграл «Хьюстон» (111:99, 121:110)

«Хьюстон» одержал одну победу над «Сан-Антонио» (111:106)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.44. На победу «Хьюстона» — 2.80.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Сан-Антонио» находится в хорошей форме, но впереди игра против «Хьюстона» — прямого конкурента в борьбе за лидерство на Западе. Не исключаем, что Виктор Вембаньяма снова сыграет важную роль и принесет победу «Шпорам».

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-5.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.87.