прогноз на матч НБА, ставка за 2.35

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 9 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Милуоки — Орландо с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Милуоки»

Турнирная таблица: «Милуоки» продолжает борьбу за место в плей-ин, «баксы» занимают 11-е место в Восточной конференции. Баскетболисты из штата Висконсин отстают от «Шарлотт» (10-е место) на 5 побед. В 62 матчах «Милуоки» одержали 27 побед и потерпел 35 поражений.

Последние матчи: «Олени» на домашней арене одержали победу в матче против «Юты» (113:99). Лучшую игру в составе «Милуоки» продемонстрировал лидер команды Яннис Адетокунбо, забросив 27 очков.

Не сыграют: «Милуоки» не сможет рассчитывать на Кевина Портера-младшего и Торина Принса (травмы).

Состояние команды: «Милуоки» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из четырёх матчей, ранее «баксы» проиграли «Нью-Йорку» (98:127), «Чикаго» (97:120), «Бостону» (81:108), «Атланте» (113:131).

«Орландо»

Турнирная таблица: «Орландо» из зоны плей-ин переместился в зону плей-офф, поднявшись на 6-е место. Баскетболисты «Мэджик» в этом сезоне одержали 34 победы и потерпели 28 поражений.

Последние матчи: «Мэджик» начал гостевую серию игр победой над «Миннесотой» (119:92). Ключевую роль в поединке сыграл Десмонд Бэйн, защитник отправил в кольцо соперника 30 очков.

Не сыграют: С травмой лодыжки в лазарете команды находится Франц Вагнер, а с травмой колена — Джонатан Айзек.

Состояние команды: «Орландо» одержали третью победу подряд, помимо успешной игры против «Миннесоты», «Маги» добились успеха в играх против «Далласа» (115:114) и «Вашингтона» (126:109).

Статистика для ставок

«Милуоки» занимает 11-е место в Восточной конференции

«Орландо» занимает 6-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Орландо» переиграл «Милуоки» (118:99)

«Милуоки» взял реванш у «Орландо» (116:108)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Орландо» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Милуоки» — 2.35.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Милуоки» с возвращением в строй Янниса Адетокунбо может поймать победную волну и повести борьбу за место в первой десятке Восточной конференции. Можно рискнуть и сыграть на победе команды из Висконсина.

Ставка: Победа «Милуоки» с коэффициентом 2.35.

Прогноз: В предыдущих встречах «Орландо» и «Милуоки» набрали в сумме 217 и 224 очка. Наверняка, соперники сыграют в оборонительный баскетбол в предстоящей встрече.

Ставка: ТМ 217.5 с коэффициентом 2.03.