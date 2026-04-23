прогноз на матч НБА, ставка за 2.05

В третьем матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 24 апреля. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Миннесота — Денвер с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Миннесота»

Путь в плей-офф: «Миннесота» в Западной конференции заняла итоговое 6-е место, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения.

Последние матчи: Баскетболисты из Миннеаполиса сравняли счёт в серии с «Денвером», выиграв во втором матче со счётом 119:114. Ключевую роль в игре сыграл Энтони Эдвардс, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата и плей-офф «лесные волки» выиграли у «Нью-Орлеана» (132:126), «Хьюстона» (136:132), а также проиграли в матчах против «Денвера» (105:116), «Орландо» (120:132).

«Денвер»

Путь в плей-офф: «Денвер» вышел в первый круг плей-офф НБА с третьего места Западной конференции. В регулярном сезоне «самородки» одержали 54 победы и потерпели 28 поражений.

Последние матчи: «Самородки» упустили преимущество во второй игре серии с «Миннесотой» (114:119).

Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия из строя команды выбыл Пэйтон Уотсон.

Состояние команды: Прервалась 13-матчевая победная серия «Денвера», ранее «наггетсы» выиграли у «Миннесоты» (116:105), «Мемфиса» (136:119), «Оклахомы» (127:107), «Сан-Антонио» (128:118, 136:134 ОТ), «Юты» (130:117, 135:129), «Голден Стэйт» (116:93), «Далласа» (142:135), «Финикса» (125:123), «Портленда» (137:132 ОТ, 128:112), «Торонто» (121:115).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Денвер» трижды обыграл «Миннесоту» (142:138 ОТ, 123:112, 127:114)

«Миннесота» одержала победу над «Денвером» лишь в четвёртой очной встрече (117:108)

«Миннесота» vs «Денвер»: счёт в серии — 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Денвера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.77. На победу «Миннесоты» — 2.05.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: С возвращением Энтони Эдвардса у «Миннесоты» есть шансы перевернуть ход противостояния, не только сравняв счёт в серии, но и выйти вперёд.

2.05 Победа «Миннесоты» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.05.

Прогноз: В двух матчах серии «Денвер» и «Миннесота» набрали на двоих 221 и 233 очка.

1.94 ТМ 232.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТМ 232.5 с коэффициентом 1.94.