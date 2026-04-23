В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арене» 24 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Торонто — Кливленд с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Торонто»

Турнирная таблица: 46 побед и 36 поражений — результат «Торонто» в основном этапе НБА. Канадцы вышли в плей-офф с пятого места Востока.

Последние матчи: «Торонто» на грани вылета из турнира, канадцы проиграли «Кливленду» и во второй игре серии (105:115).

Не сыграют: Иммануэль Квикли не сыграет в матче против «Кливленда» из-за травмы подколенного сухожилия.

Состояние команды: «Торонто» в последних матчах одержал победы над «Майами» (128:114) и «Бруклином» (136:101), а также проиграл «Нью-Йорку» (95:112) и «Кливленду» (113:126).

«Кливленд»

Турнирная таблица: 52 победы и 30 поражений — результат «Кливленда» в регулярном чемпионате. В плей-офф баскетболисты из Огайо вышли с четвёртого места Восточной конференции.

Последние матчи: «Кливленд» одержал вторую победу в серии противостояния с «Торонто» (115:105). Весомый вклад в победу «кавалеристов» внёс Донован Митчелл, набравший 30 очков.

Не сыграют: В лазарете «кавалеристов» остался травмированный Томас Брайант.

Состояние команды: «Кливленд» выдаёт победную серию из трёх матчей: это две победы над «Торонто» в плей-офф (115:105, 126:113) и одна победа над «Вашингтоном» (130:117) в заключительном матче регулярного чемпионата.

В этом сезоне «Торонто» одержал три победы над «Кливлендом» (110:99, 126:113, 112:101)

«Кливленд» обыгрывает «Торонто» в серии (2:0)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.65. На победу «Торонто» — 2.25.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Донован Митчелл — главная ударная сила «Кливленда», лидер команды в очередной раз может обидеть соперника из Канады. Не исключаем, что «кавалеристы» «свипнут» канадцев, пока об этом говорить рано. Остановим наш выбор на очередной победе баскетболистов из Огайо.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

