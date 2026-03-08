Вернёт ли Тейтум свою лучшую форму?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.86

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 8 марта. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Кливленд — Бостон с коэффициентом для ставки за 1.86.

«Кливленд»

Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 4-е место в Восточной конференции, одержав 39 побед и потерпев 24 поражения.

Последние матчи: Баскетболисты из Огайо продолжают успешную серию в регулярном чемпионате, в рамках минувшего тура «Кливленд» нанёс поражение «Детройту» (113:109). Ключевую роль в составе победителей сыграл Джейлон Тайсон, отправив в кольцо соперника 22 очка.

Не сыграют: В составе «Кливленда» из-за травмы ноги не сыграет Макс Струс, с травмой паха — Донован Митчелл, а с травмой лодыжки — Дин Уэйд.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Кливленд» одержал победу над «Бруклином» (106:102), «Нью-Йорком» (109:94) и проиграл «Детройту» (119:122), «Милуоки» (116:118).

«Бостон»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Бостон» занимает 2-е место, одержав 39 побед и потерпев 24 поражения.

Последние матчи: «Бостон» нанёс сокрушительное поражение «Далласу» (120:100). Важную роль в победе «кельтов» сыграл Джейлен Браун, защитник набрал в матче 24 очка.

Отметим, что в игре против «Далласа» в строй «кельтов» вернулся лидер Джейсон Тейтум, он не играл 10 месяцев. Форвард «Бостона» восстановился после травмы ахиллова сухожилия. Тейтум в поединке против техасцев оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

Не сыграют: В игре против «Кливленда» из-за травмы не сыграет Никола Вучевич.

Состояние команды: «Селтикс» одержали победы над «Милуоки» (108:81), «Филадельфией» (114:98), «Бруклином» (148:111), но проиграл «Шарлотт» (89:118).

Статистика для ставок

«Кливленд» занимает 4-е место в Восточной конференции

«Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Бостон» дважды переиграл «Кливленд» (117:115, 125:105)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.85. На победу «Бостона» — 1.95.

Ф1 (-1.5) и Ф2 (+1.5) принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Бостон» нанёс два поражения «Кливленду» в этом сезоне, «кельты» сейчас находятся в оптимальном составе, в строй команды вернулся Тейтум.

Ставка: Фора «Бостона» (+1.5) с коэффициентом 1.86.

Прогноз: В двух встречах регулярного чемпионата «Бостон» и «Кливленд» забросили друг другу 232 и 230 очков.

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 2.33.