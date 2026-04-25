В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Финиксе на «Мортгейдж Матчап Центр» 25 апреля. Начало встречи — в 22:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Финикс — Оклахома с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Финикс»
Турнирная таблица: «Финикс» вышел в плей-ин, заняв итоговое 7-е место на Западе. «Солнечные» в 82 матчах регулярного чемпионата одержали 45 побед и потерпели 37 поражений.
Последние матчи: «Финикс» проиграл «Оклахоме» и во втором матче серии (107:120).
Не сыграют: С травмой ноги из строя команды выбыл Марк Уильямс.
Состояние команды: В последних матчах «солнечные» выиграли у «Голден Стэйт» (111:96), «Оклахомы» (135:103) и проиграли «Оклахоме» (84:119) с «Портлендом» (110:114).
«Оклахома»
Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места Западной конференции. «Громовержцы» в 82 матчах регулярного чемпионата одержали 64 победы и потерпели 18 поражений.
Последние матчи: «Громобойцы» на домашней арене переиграли «Финикс» (120:107). Весомый вклад в победу команды внёс лидер Шэй Гилджес-Александер, набравший 37 очков.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Тандер» переиграли «Оклахому» (119:84), «Лос-Анджелес Клипперс» (128:110), а также проиграл «Финиксу» (103:135), «Денверу» (107:127).
Статистика для ставок
- «Оклахома» вышла в плей-офф с 1-го места Западной конференции
- «Финикс» переиграл «Голден Стэйт» в финале плей-ин (111:96)
- «Финикс» vs «Оклахома»: счёт в серии 0:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.27. На победу «Финикса» — 3.75.
ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: Шэй Гилджес-Александер. Лидер может снова огорчить «солнечных», лидер «Оклахомы» набрал неплохую фору в матчах плей-офф. Не исключаем, что баскетболисты «Тандер» одержат третью победу над «Финиксом».
Ставка: Фора «Оклахомы» (-8.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: В первых матчах плей-офф «Оклахома» и «Финикс» набрали на двоих 203 и 227 очков.
Ставка: ТМ 211.5 с коэффициентом 2.10.