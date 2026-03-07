прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 7 марта. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Миннесота — Орландо с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Миннесота»

Турнирная таблица: «Миннесота» улучшила положение в Западной конференции, расположившись на 3-м месте. В 63 матчах баскетболисты из Миннеаполиса одержали 40 побед и потерпели 23 поражения.

Последние матчи: «Лесные волки» на домашней арене переиграли «Торонто» (115:107). Вклад в победу команды внёс Энтони Эдвардс, защитник набрал 22 очка, совершил 4 подбора и отдал 3 передачи.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Миннесота» одержала очередную победу, ранее «Тимбервулвз» выиграли у «Мемфиса» (117:110), «Денвера» (117:108), «Лос-Анджелес Клипперс» (94:88), «Портленда» (124:121).

«Орландо»

Турнирная таблица: «Орландо» занимает 7 место в Восточной конференции. «Маги» одержали 33 победы и потерпели 28 поражений.

Последние матчи: «Мэджик» завершил домашнюю серию игр победой над «Далласом» (115:114). Ключевую роль в поединке сыграл Тристан Данило, форвард отправил в кольцо соперника 19 очков.

Не сыграют: С травмой лодыжки в лазарете команды находится Франц Вагнер, а с травмой колена — Джонатан Айзек.

Состояние команды: «Орландо» в последних матчах регулярного чемпионата нанес поражения «Вашингтону» (126:109), «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:109) и уступил «Детройту» (92:106), «Хьюстону» (108:113).

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Миннесоты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. На победу «Орландо» — 3.10.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Баскетболисты из Миннеаполиса одержали победу в пятом матче подряд, команда сейчас на ходу и к противостоянию с «Орландо» подходит без кадровых потерь. Остановим наш выбор на победе «Миннесоты».

Ставка: Фора «Миннесоты» (-6.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.87.