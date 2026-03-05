прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 6 марта. Начало встречи — в 04:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Миннесота — Торонто с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Миннесота»

Турнирная таблица: «Лесные волки» постепенно поднимаются в таблице Западной конференции, «Тимбервулвз» занимает 4-е место, одержав 39 побед и потерпев 23 поражения.

Последние матчи: «Миннесота» на домашней арене переиграла «Мемфис» (117:110). Ключевую роль в поединке сыграл Энтони Эдвардс, забросив в кольцо соперника 41 очко.

Не сыграют: По личным причинам встречу пропустит Джо Инглс.

Состояние команды: «Миннесота» выдает победную серию, в которую вошли игры против «Денвера» (117:108), «Лос-Анджелес Клипперс» (94:88), «Портленда» (124:121).

«Торонто»

Турнирная таблица: «Торонто» занимает место в топ-5 Востока, канадцы в регулярном чемпионате одержали 35 побед и потерпели 26 поражений.

Последние матчи: «Торонто» оступился в домашней игре против «Нью-Йорка» (95:111).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Торонто» одержал победы над «Вашингтоном» (134:125), «Милуоки» (122:94), но уступил в играх против «Сан-Антонио» (107:110) и «Оклахомы» (107:116).

Статистика для ставок

«Миннесота» занимает 4-е место в Западной конференции

«Торонто» занимает 5-е место в Восточной конференции

«Миннесота» в этом сезоне одержала победу над «Торонто» (128:126)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Миннесоты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.44. На победу «Торонто» — 2.80.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В этом сезоне баскетболисты из Миннеаполиса нанесли поражение канадцам с разницей в 2 очка. К тому же, «Миннесота» набрала неплохую игровую форму, ожидаем новой победы «лесных волков».

Ставка: Фора «Миннесоты» (-5.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В первой очной встрече «Миннесота» и «Торонто» забросили друг другу 254 очка.

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 2.22.