Выйдет ли «Атланта» вперёд в серии с «никсами»?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.85

В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Атланте на «Стейт Фарм Арене» 24 апреля. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Атланта — Нью-Йорк с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Атланта»

Турнирная таблица: «Атланта» вышла в плей-офф НБА, расположившись на 6-м месте Востока. У «ястребов» положительный баланс игр, команда одержала 46 побед и потерпела 36 поражений.

Последние матчи: «Атланта» совершила невероятное во второй игре серии с «никсами», переиграв соперника с разницей в одно очко (107:106). В составе «ястребов» результативной игрой отметился Си Джей Макколлум, который отправил в кольцо соперника 32 очка.

Не сыграют: Джок Ландейл по-прежнему не может восстановиться из-за травмы лодыжки.

Состояние команды: В последних матчах «Атланта» обменялась победами с «Кливлендом» (124:102, 116:122), а также проиграла «Майами» (117:143) и «Нью-Йорку» (102:113).

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Нью-Йорк» вышел в плей-офф с 3-го места Восточной конференции, по ходу сезона «никсы» одержали 53 победы и потерпели 29 поражений.

Последние матчи: Несмотря на то, что в строй «никсов» вернулись ключевые баскетболисты О Джи Ануноби, Митчелл Робинсон, команда всё же умудрилась проиграть «Атланте» во второй игре серии со счётом 106:107 (1:1 — ничья в серии первого круга плей-офф).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «никсы» одержали победы над «Торонто» (112:95), «Бостоном» (112:106), «Атлантой» (113:102), но проиграли также «Шарлотт» (96:110).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Нью-Йорк» одержал две победы над «Атлантой» (108:105, 128:125)

«Атланта» добилась победы над «Нью-Йорком» во втором очном поединке (111:99)

Счёт в первом раунде плей-офф равный — 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.85. На победу «Атланты» — 1.95.

ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Атланта» может поймать кураж на фоне того, что команда смогла восстановить равновесие в противостоянии с «никсами». К тому же «ястребы» теперь проведут две игры дома. Можно рискнуть и остановить свой выбор на победе баскетболистов из Джорджии.

Ставка: Фора «Атланты» (+1.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В среднем за матч «никсы» и «ястребы» набирают на двоих 213-215 очков.

Ставка: ТМ 215.5 с коэффициентом 1.94.