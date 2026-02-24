прогноз на матч НБА, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арене» 25 февраля. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Торонто — Оклахома с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Торонто»

Турнирная таблица: «Торонто» продолжает борьбу за выход в плей-офф ассоциации, канадцы занимают 5 место в Восточной конференции, одержав 34 победы и потерпев 23 поражения.

Последние матчи: «Рэпторс» в гостях нанёс поражение «Милуоки» (122:94). В составе канадцев результативной игрой отметился Иммануэль Квикли, защитник отправил в кольцо соперника 32 очка, совершил 3 подбора и отдал 9 передач.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Канадцы в пяти встречах одержал победы над «Чикаго» (110:101, 123:107), «Индианой» (122:104) и проиграл «Детройту» (95:113).

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» на 4 победы опережает «Сан-Антонио», расположившись на 1 месте, одержав 44 победы и потерпев 14 поражений.

Последние матчи: Лидер Западной конференции на домашней арене переиграл «Кливленд» (121:113). Вклад в победу «Оклахомы» внёс Айзея Джо, который набрал 22 очка.

Не сыграют: С растяжением брюшных мышцы в лазарете команды находятся Шэй Гилджес-Александер и Аяй Митчелл. Из строя также выбыли Томас Сорбер и Джален Уильямс. В матче против «Бруклина» травму лодыжки получил Алекс Карузо, защитник «громобойцев» уже пропустил встречу против «Кливленда».

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Оклахома» одержала победы над «Финиксом» (136:109), «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:110), «Бруклином» (105:86), а также проиграла «Милуоки» (93:110).

Статистика для ставок

«Оклахома» в Западной конференции занимает 1 место

«Торонто» в Восточной конференции занимает 5 место

В этом сезоне «Торонто» переиграл «Оклахому» (103:101)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.85. На победу «Торонто» — 1.95.

ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: У «Оклахомы» — большие проблемы с составом, отсутствие ряда ключевых игроков может отразиться на итоговом результате команды. К тому же «Торонто» в этом сезоне уже обыгрывал «громобойцев», можно рискнуть в пользу очередной победы канадских баскетболистов в поединке с чемпионами.

Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 1.95.

Прогноз: 204 очка — результат первой встречи «Торонто» и «Оклахомы» в этом сезоне ассоциации, предположим, что баскетболисты снова сыграют по низам.

Ставка: ТМ 217.5 с коэффициентом 1.94.