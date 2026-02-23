прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 24 февраля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Детройт — Сан-Антонио с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» близок к тому, чтобы досрочно выйти в плей-офф национальной баскетбольной ассоциации. «Пистонс» уверенно лидирует в Восточной конференции при 42 победах и 13 поражениях.

Последние матчи: Лидер Востока на выезде нанес поражение «Чикаго» (126:110). Вклад в победу команды внес Джаден Дюрен, оформив дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов.

Не сыграют: Центровой «Детройта» Айзея Стюарт не сыграет против «Сан-Антонио» из-за дисквалификации. 24-х летний баскетболист уже пропустил игры против «Нью-Йорка» и «Чикаго».

Состояние команды: «Детройт» одержал победу в пятом матче подряд, переиграв дважды «Нью-Йорк» (126:111, 118:80), «Торонто» (113:95) и «Шарлотт» (110:104).

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: Техасцы закрепились на 2 строчке в Западной конференции, отставая от лидера «Оклахомы» на три победы. «Сан-Антонио» в 56 матчах регулярного чемпионата одержал 40 побед и потерпел 16 поражений.

Последние матчи: «Шпоры» одержали домашнюю победу в матче против «Сакраменто» (139:122). В составе «Спёрс» результативной игрой отметился Виктор Вембаньяма, оформив дабл-дабл из 28 очков и 15 подборов.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Победная серия «Сан-Антонио» состоит из 8 матчей, команда из Техаса смогла переиграть «Финикс» (121:94), «Голден Стэйт» (126:113), «Лос-Анджелес Лейкерс» (136:108), «Даллас» (138:125, 135:123), «Оклахому» (116:106) и «Орландо» (112:103).

Статистика для ставок

«Детройт» занимает 1 место в Восточной конференции

«Сан-Антонио» занимает 2 место в Западной конференции

В этом сезоне «Детройт» и «Сан-Антонио» еще не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. На победу «Сан-Антонио» — 2.00.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Лидеры своих конференций выдают победную серию, однако лидер «шпор» Виктор Вембаньяма набрал неплохую форму в последних играх, оформляя дабл-даблы. Предположим, что ключевой игрок «Сан-Антонио» и его одноклубники смогут остановить лидера Востока.

Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, баскетболисты «Детройта» и «Сан-Антонио» в среднем за матч набирают по 120-125 очков.

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 2.30.