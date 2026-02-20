прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 21 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Оклахома — Бруклин с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» уверенно удерживает первое место в Западной конференции. У «громовержцев» положительный баланс игр, команда одержала 42 победы и потерпела 14 поражений.

Последние матчи: После того, как из строя выбыл Шэй Гилджес-Александер «Тандер» стал чаще проигрывать, так случилось и в последней игре перед перерывом. «Оклахома» на своей арене проиграла «Милуоки» (93:110).

Не сыграют: По-прежнему от травмы из-за растяжения брюшных мышц не оправился лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер. «Громобойцам» из-за травмы колена не поможет Томас Сорбер.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Оклахомы», которая состояла из двух матчей, «громовержцы» ранее выиграли у «Финикса» (136:109), «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:110).

«Бруклин»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Бруклин» входит в группу аутсайдеров, расположившись на 13-й строчке при 15 победах и 39 поражениях.

Последние матчи: В рамках минувшего туре регулярного чемпионата ассоциации «сети» уступили «Кливленду» со счётом 84:112.

Не сыграют: С травмой бедра в игре против лидера Западной конференции не сможет сыграть Николас Клэкстон. Центровой получил травму в игре против «Чикаго» и уже пропустил встречи против «Индианы» и «Кливленда».

Состояние команды: Проигрышная серия «Бруклина» составляет два матча, нью-йоркцы также проиграли в матче против «Индианы». За плечами «Нетс» также победы над «Чикаго» (123:115), «Вашингтоном» (127:113) и поражение от «Орландо» (98:118).

Статистика для ставок

«Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции

«Бруклин» занимает 13 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Оклахома» и «Бруклин» еще не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.07. На победу «Бруклина» — 8.50.

ТБ 210.5 и ТМ 210.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Несмотря на отсутствие ключевых игроков, «Оклахома» все же подходит к игре в качестве фаворита, у «сетей» нет шансов на успех. «Громобойцы» на голову сильнее «Бруклина», ожидаем разгромной победы со стороны хозяев.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-16.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 210.5 с коэффициентом 1.87.