Кто одержит победу в битве Лос-Анджелеса?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 21 февраля. Начало встречи — в 06:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Лос-Анджелес Клипперс с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 5 место в Западной конференции, одержав 33 победы и потерпев 21 поражение.

Последние матчи: Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче против «Далласа», забросив в кольцо соперника 28 очков, совершив 10 подборов и отдав 12 передач. «Лос-Анджелес Лейкерс» в свою очеред переиграл «Даллас» (124:104).

Не сыграют: В строй команды вернулись ключевые игроки Леброн Джеймс и Лука Дончич. На данный момент в лазарете «Лейкерс» с травмой колена остался центровой Деандре Эйтон.

Состояние команды: «Озёрникам» удалось прервать проигрышную серию из двух матчей, ранее баскетболисты из Лос-Анджелеса проиграли лидерам Западной конференции «Сан-Антонио» (108:136) и «Оклахоме» (110:119).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 9 место, одержав 27 побед и потерпев 28 поражений.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» с трудом вырвали победу у «Денвера» на домашней арене, соперников разделило всего 1 очко. Весомый вклад в победу команды внёс Беннедикт Матюрин, отправив в кольцо соперника 38 очков.

Не сыграют: «Парусники» лишились двух игроков перед предстоящим поединком против «Лейкерс». В лазарет «Клипперс» находятся Дариус Гарленд и Брэдли Бил.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Хьюстон» (105:102), «Миннесоту» (115:96), «Сакраменто» и уступил в игре против «Хьюстона» (95:102).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает 10 место в Западной конференции

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 5 место в Западной конференции

В этом сезоне «Лейкерс» переиграл «Лейкерс» (135:118)

В следующих матчах «Клипперс» нанес два поражения «Лейкерсу» (112:104, 103:88)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.10.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В состав «озерников» вернулись Джеймс и Дончич, чего не скажешь о травмированных в составе «парусников». Не исключаем, что «Лейкерс» благодаря своим лидерам сможет одержать победу в битве за Лос-Анджелес.

1.90 Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-6.5)

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-6.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 223.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.87.