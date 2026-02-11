прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Финиксе на «Мортгейдж Матчап Центр» 12 февраля. Начало встречи — в 05:00 по мск.

«Финикс»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Финикс» занимает 7 место при 31 победе и 22 поражениях.

Последние матчи: «Финикс» в домашней игре проиграл «Филадельфии» (103:109).

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл защитник Грэйсон Аллен.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «солнечные» одержали победы над «Портлендом» (130:125), «Кливлендом» (126:113), а также проиграл «Лос-анджелес Клипперс» (93:117), «Голден Стэйт» (97:101).

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции, одержав 41 победу и потерпев 13 поражений.

Последние матчи: «Громобойцы» в гостях одержали победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:110). Лучшую результативную игру продемонстрировал Джален Уильямс, набрав 23 очка.

Не сыграют: Лидер «громобойцев» Шэй Гилджес-Александер получил растяжение брюшных мышц. В лазарете команды также находятся Никола Топич и Томас Сорбер, Аяй Митчелл.

Состояние команды: «Тандеру» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей, ранее «Оклахома» проиграла «Хьюстону» (106:112) и «Сан-Антонио» (106:116).

Статистика для ставок

«Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции

«Финикс» занимает 7 место в Западной конференции

В этом сезоне «Оклахома» дважды обыграла «Финикс» (123:119, 138:89)

«Финикс» нанес поражение «Оклахоме» в третьей очной встрече (108:105)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Финикса» — 3.10.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Оклахома» может испытать проблемы в игре с «Финиксом», так как в составе «Тандер» есть травмированные баскетболисты. «Солнечные» могут дать бой чемпиону, остановим наш выбор на положительной форе «Санз».

2.23 Победа «Финикса» (+3.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Финикс» — «Оклахома» принесёт чистый выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Победа «Финикса» (+3.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 217.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Финикс» — «Оклахома» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 217.5 с коэффициентом 1.90.