прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 12 февраля. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Орландо»

Турнирная таблица: «Орландо» в Восточной конференции занимает 7 место, одержав 28 побед и потерпев 24 поражения.

Последние матчи: «Мэджик» на домашней арене нанёс поражение «Милуоки» (118:99). В составе победителей результативной игрой отметился Энтони Блэк, защитник «магов» отправил в кольцо соперника 26 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Орландо» выдаёт победную серию из трёх матчей, в которую вошли игры против «Юты» (120:117) и «Бруклина» (118:98).

«Милуоки»

Турнирная таблица: «Милуоки» занимает в Восточной конференции 12 место, одержав 21 победу и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из штата Висконсин потерпели поражение в матче против «Орландо» (99:118).

Не сыграют: С травмой шеи в лазарете «Милуоки» находится Торин Принс, из строя выбыл лидер «баксов» Яннис Адетокунбо, у которого врачи диагностировали травму икры.

Состояние команды: Прервалась победная серия «баксов», которая состояла из трёх матчей, ранее «Милуоки» выиграл у «Индианы» (105:99), «Нью-Орлеана» (141:137 — после овертайма) и «Чикаго» (131:115).

Статистика для ставок

«Милуоки» занимает 12 место в Восточной конференции

«Орландо» занимает 7 место в Восточной конференции

«Орландо» переиграло «Милуоки» в этом сезоне (118:99)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Орландо» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Милуоки» — 4.15.

ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Это будет вторая встреча подряд между «магами» и «баксами», в первой баскетболисты «Орландо» добились успеха и вполне могут повторить успех.

2.07 Фора «Орландо» (-11.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Орландо» — «Милуоки» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Орландо» (-11.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В первой личной игре баскетболисты «Милуоки» и «Орландо» забросили друг другу 217 очков, можно сыграть на результативности матча.

1.94 ТМ 219.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Орландо» — «Милуоки» принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: ТМ 219.5 с коэффициентом 1.94.