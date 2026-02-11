прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Нью-Орлеане на «Смузи Кинг Центр» 12 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Нью-Орлеан»

Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» занимает 14 место в Западной конференции, «пеликаны» в 55 матчах регулярного чемпионата одержали 15 побед и потерпели 40 поражений.

Последние матчи: В битве аутсайдеров баскетболисты из Луизианы одержали победу над калифорнийцами из «Сакраменто» (120:94). В составе победителей результативностью отметился Трэй Мерфи, который отправил в кольцо соперника 21 очко, совершил 2 подбора и отдал 7 передач.

Не сыграют: С травмой ахилла из строя выбыл Деджанте Маррей.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Нью-Орлеан» одержал победу во втором матче подряд, переиграв также «Миннесоту» (119:115). Этими встречами «пеликанам» удалось прервать трехматчевую проигрышную серию, ранее луизианцы проиграли «Милуоки» (137:141), «Шарлотт» (95:102) и «Филадельфии» (114:124).

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» занимает 8 место в Восточной конференции, в 55 играх ассоциации «хитовцы» одержали 28 побед и потерпели 27 поражений.

Последние матчи: Команда из Флориды оступилась в минувшем туре регулярного чемпионата, проиграв музыкантам из Солт-Лейк-Сити (111:115).

Не сыграют: В лазарете хитовцев с травмой ребра оказался Тайлер Хирро.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Майами» смог выиграть у «Вашингтона» (132:101), «Чикаго» (134:91), «хитовцы» проиграли «Атланте» (115:127) и «Бостону» (96:98).

Статистика для ставок

«Майами» занимает 8 место в Восточной конференции

«Нью-Орлеан» занимает 14 место в Западной конференции

В этом сезоне «Майами» одержал победу над «Нью-Орлеаном» (125:106)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Орлеан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Майами» — 2.00.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Нью-Орлеан» постепенно набирает обороны, однако «Майами» знает как обыгрывать луизианцев. В первом круге баскетболисты из Флориды нанесли сопернику поражение с разницей в 19 очков. Ожидаем уверенной игры со стороны хитовцев и в предстоящей игре противостояния.

2.00 Победа «Майами» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Нью-Орлеан» — «Майами» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: 231 очко забросили баскетболисты «Майами» и «Нью-Орлеана» в первой игре сезона. Ожидаем результативную игру со стороны «хитовцев» и «пеликанов» и во втором поединке противостояния.

1.87 ТБ 232.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Нью-Орлеан» — «Майами» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.87.