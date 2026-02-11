прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 12 февраля. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Кливленд»

Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 4 место в Восточной конференции, одержав 33 победы и потерпев 21 поражение.

Последние матчи: Баскетболисты из Огайо одержали победу над «Денвером» с небольшим перевесом (119:117). Ключевую роль в поединке сыграл Донован Митчелл, оформив дабл-дабл из 32 очков и 10 передач.

Не сыграют: Центровой Эван Мобли выбыл из строя из-за травмы икры, ногу травмировал Макс Струс. Под вопросом участие Дина Уэйда, форвард травмировал лодыжку.

Состояние команды: Победная серия «Кливленда» состоит из четырёх матчей, «кавалеристы» также переиграли «Сакраменто» (132:126), «Лос-Анджелес Клипперс» (124:91) и «Портленд» (130:111).

«Вашингтон»

Турнирная таблица: «Вашингтон» занимает 14 место в Восточной конференции, одержав 14 побед и потерпев 38 поражений.

Последние матчи: «Уизардс» в домашней встрече против «Майами» потерпел поражение со счётом 101:132.

Не сыграют: «Вашингтон» не сможет рассчитывать на Тре Джонсона (травма лодыжки) и Тристана Вукчевича (травма подколенного сухожилия). В лазарете «колдунов» — экс игрок «Атланты» Трей Янг, у которого врачи диагностировали мышечную травму.

Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «Вашингтон» одержал победы над «Детройтом» (126:117), «Сакраменто» (116:112) и проиграл «Нью-Йорку» (101:132), «Бруклину» (113:127).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Кливленд» дважды переиграл «Вашингтон» (130:126, 148:115)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. На победу «Вашингтона» — 10.00.

ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.03.

Прогноз: «Кливленд» нанёс два поражения «Вашингтону» в этом сезоне, баскетболисты из Огайо подходят к поединку в качестве фаворита, есть большая вероятность, что «кавалеристы» нанесут очередное поражение сопернику.

Прогноз: В двух встречах регулярного чемпионата «Вашингтон» и «Кливленд» забросили друг другу 256 и 263 очка.

