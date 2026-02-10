прогноз на матч НБА, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 11 февраля. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Никсы» продолжают делить 2-3 места с «Бостоном», нью-йоркцы в 53 матчах одержали 34 победы и потерпели 19 поражений.

Последние матчи: «Нью-Йорк» одержал победу в матче против «Бостона» (111:89). Ключевую роль в поединке сыграл Джален Брансон, который отправил в кольцо соперника 31 очко, совершил 3 подбора и отдал 8 передач.

Не сыграют: Под вопросом участие лидера «никсов» О Джи Ануноби, у которого врачи диагностировали травму пальца. С растяжением брюшных мышц поединок пропустит Майлз Макбрайд.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «Нью-Йорк» одержал победы над «Денвером» (134:127 — после овертайма), «Вашингтоном» (132:101) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:100).

«Индиана»

Турнирная таблица: «Индиана» фактически лишилась шансов на то, чтобы пройти в плей-ин баскетбольной ассоциации. «Иноходцы» одержали 13 побед и проиграли в 40 встречах.

Последние матчи: Баскетболисты из Индианаполиса потерпели поражение в матче против «Торонто» (104:122).

Не сыграют: С травмой ахилла из строя команды выбыл лидер Тайриз Хэлибертон, а с травмой ноги в лазарете клуба из Индианаполиса находится Оби Топпин.

Состояние команды: «Индиана» проиграла в четвёртом матче подряд, проиграв также в играх против «Милуоки» (99:105), «Юты» (122:131) и «Хьюстона» (114:118).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» занимает 3 место в Восточной конференции

«Индиана» занимает 15 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Нью-Йорк» переиграл «Индиану» (114:113)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Индианы» — 6.00.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Нью-Йорк» на голову сильнее своего соперника, в этом сезоне «никсы» уже показали, что могут обыграть иноходцев.

1.80 Фора «Нью-Йорка» (-11.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Нью-Йорк» — «Индиана» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-11.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В первой очной игре сезона баскетболисты «Нью-Йорка» и «Индианы» забросили друг другу 227 очков.

1.87 ТБ 224.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Нью-Йорк» — «Индиана» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.87.