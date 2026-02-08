В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Вашингтоне на «Капитал Уан Арена» 8 февраля. Начало встречи — в 22:00 по мск.
«Вашингтон»
Турнирная таблица: «Вашингтон» занимает 14 место в Восточной конференции, одержав 14 побед и потерпев 37 поражений.
Последние матчи: «Уизардс» в гостевом поединке против «Бруклина» потерпел поражение со счётом 113:127.
Не сыграют: «Вашингтон» не сможет рассчитывать на Тре Джонсона (травма лодыжки) и Тристана Вукчевича (травма подколенного сухожилия). В лазарете «колдунов» — экс игрок «Атланты» Трей Янг, у которого врачи диагностировали мышечную травму.
Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «Вашингтон» одержал победы над «Детройтом» (126:117), «Сакраменто» (116:112) и проиграл «Нью-Йорку» (101:132), «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:142).
«Майами»
Турнирная таблица: Баскетболисты из Флориды занимают 8 место в Восточной конференции, «Майами» в 53 матчах одержал 27 побед и потерпел 26 поражений.
Последние матчи: «Майами» в гостях уступил «Бостону» со счётом 96:98.
Не сыграют: В лазарете хитовцев с травмой ребра оказался Тайлер Хирро.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Майами» провели три поединка против «Чикаго», одержав две победы над соперником (116:113, 118:125, 134:91), «хитовцы» проиграли «Атланте» (115:127).
Статистика для ставок
- «Вашингтон» занимает 14 место в Восточной конференции
- «Майами» занимает 8 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Вашингтон» и «Майами» еще не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Майами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. На победу «Вашингтона» — 4.80.
ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Вашингтон» — гроза фаворитов Западной и Восточной конференций, «колдуны» смогли переиграть чемпиона — «Оклахому» и лидера Востока — «Детройт». В том, что «Уизардс» даст бой баскетболистам из Флориды — нет сомнений.
Ставка: Фора «Вашингтона» (+6.5) с коэффициентом 2.50.
Прогноз: Можно сыграт на результативности матча.
Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.90.