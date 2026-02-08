прогноз на матч НБА, ставка за 2.50

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Вашингтоне на «Капитал Уан Арена» 8 февраля. Начало встречи — в 22:00 по мск.

«Вашингтон»

Турнирная таблица: «Вашингтон» занимает 14 место в Восточной конференции, одержав 14 побед и потерпев 37 поражений.

Последние матчи: «Уизардс» в гостевом поединке против «Бруклина» потерпел поражение со счётом 113:127.

Не сыграют: «Вашингтон» не сможет рассчитывать на Тре Джонсона (травма лодыжки) и Тристана Вукчевича (травма подколенного сухожилия). В лазарете «колдунов» — экс игрок «Атланты» Трей Янг, у которого врачи диагностировали мышечную травму.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «Вашингтон» одержал победы над «Детройтом» (126:117), «Сакраменто» (116:112) и проиграл «Нью-Йорку» (101:132), «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:142).

«Майами»

Турнирная таблица: Баскетболисты из Флориды занимают 8 место в Восточной конференции, «Майами» в 53 матчах одержал 27 побед и потерпел 26 поражений.

Последние матчи: «Майами» в гостях уступил «Бостону» со счётом 96:98.

Не сыграют: В лазарете хитовцев с травмой ребра оказался Тайлер Хирро.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Майами» провели три поединка против «Чикаго», одержав две победы над соперником (116:113, 118:125, 134:91), «хитовцы» проиграли «Атланте» (115:127).

Статистика для ставок

«Вашингтон» занимает 14 место в Восточной конференции

«Майами» занимает 8 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Вашингтон» и «Майами» еще не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. На победу «Вашингтона» — 4.80.

ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Вашингтон» — гроза фаворитов Западной и Восточной конференций, «колдуны» смогли переиграть чемпиона — «Оклахому» и лидера Востока — «Детройт». В том, что «Уизардс» даст бой баскетболистам из Флориды — нет сомнений.

2.50 Фора «Вашингтона» (+6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Вашингтон» — «Майами» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Фора «Вашингтона» (+6.5) с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Можно сыграт на результативности матча.

1.90 ТБ 235.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Вашингтон» — «Майами» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.90.