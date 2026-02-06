прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 7 февраля. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостонские кельты» на 4 победы отстают от лидера «Детройта». В Восточной конференции «Селтикс» одержал 33 победы и потерпел 18 поражений.

Последние матчи: «Бостон» в гостевой встрече переиграл «Хьюстон» (114:93). Вклад в победу команды внёс Деррик Уайт, который набрал 28 очков.

Не сыграют: «Селтикс» не сможет рассчитывать на трёх игроков, включая лидера Джейсона Тейтума, который не выступает с самого начала сезона. В лазарете команды также Сэм Хаузер и Джейлен Браун, которые получили травму в игре против «Далласа».

Состояние команды: Победная серия «кельтов» состоит из четырёх матчей, в которую вошли игры против «Далласа» (110:100), «Милуоки» (107:79), «Сакраменто» (112:93). Отметим, что «бостонские кельты» отправили Криса Буше в «Юту».

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» в Восточной конференции занимает 7 место, одержав 27 побед и потерпев 25 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура баскетболисты из Флориды проиграли «Атланте» (115:127).

Не сыграют: В лазарете хитовцев с травмой ребра оказался Тайлер Хирро, с мышечерй травмой — Эндрю Уиггинс.

Состояние команды: До встречи с «Атлантой» хитовцы провели три встречи против «Чикаго», одержав две победы и потерпев одно поражение (134:91, 116:113, 118:125).

Статистика для ставок

«Бостон» занимает 2 место в Восточной конференции

«Майами» занимает 7 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Бостон» дважды переиграл «Майами» (119:114, 129:116)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Майами» — 3.10.

ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Бостон» в этом сезоне дважды обыграл «Майами», на данный момент «кельты» выдают победную серию из четырех матчей. Ожидаем, что хозяева и в третий раз обыграют соперника из Флориды.

Ставка: Фора «Бостона» (-8.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: 233 и 245 очков забросили друг другу баскетболисты «Бостона» и «Флориды» в предыдущей очной встрече.

Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 2.33.