прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арене» 5 февраля. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Торонто»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Торонто» заниамет 5 место, одержав 30 побед и потерпев 21 поражение.

Последние матчи: Канадцы на своей арене нанесли поражение музыкантам из «Юты» (107:100). Ключевую роль в победе «Рэпторс» сыграл Ар Джей Барретт, который отправил в кольцо соперника 21 очко.

Не сыграют: С травмой поясницы канадцам не сможет помочь центровой Якоб Пёлтль.

Состояние команды: Команде из Канады удалось прервать проигрышную серию из двух матчей, в которую вошли игры против «Орландо» (120:130) и «Нью-Йорка» (92:119).

«Миннесота»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Миннесота» расположилась на 5 строчке, одержав 31 победу и потерпев 20 проигрышей.

Последние матчи: «Миннесота» уступила на выезде «Мемфису» со счётом 128:137.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась четырёхматчевая победная серия, в которую вошли игры против «Мемфиса» (131:114), «Оклахомы» (123:111), «Далласа» (118:105) и «Голден Стэйт» (108:83).

Статистика для ставок

«Миннесота» в Западной конференции занимает 5 место

«Торонто» в Восточной конференции занимает 5 место

В этом сезоне «Торонто» и «Миннесота» еще не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. На победу «Торонто» — 2.05.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Торонто» и «Орландо» играют в последних матчах результативно, это будет первая встреча клубов, которые занимают 5 места в своих конференциях. Ожидаем от баскетболистов яркой игры, в которой победу скорее всего одержитколлектив из Миннеаполиса.

2.00 Фора «Миннесоты» (-3.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Торонто» — «Миннесота» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Миннесоты» (-3.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 225.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Торонто» — «Миннесота» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.87.