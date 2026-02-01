прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Финиксе на «Мортгейдж Матчап Центр» 2 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Финикс»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Финикс» занимает 7 место при 30 победах и 19 поражениях.

Последние матчи: «Финикс» на домашней арене переиграл «Кливленд» (126:113). Вклад в победу команды внес Диллон Брукс, отправив в кольцо соперника 27 очков.

Не сыграют: Лидер «Финикса» Девин Букер не сыграет против «Лос-Анджелес Клипперс» из-за травмы лодыжки.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Победная серия «Финикса» составляет три матча, «солнечные» нанесли поражения «Детройту» (114:96) и «Бруклину» (106:102).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 10 место в Западной конференции, одержав 22 победы и потерпев 25 поражений.

Последние матчи: «Парусники» в гостях уступили «Денверу» со счётом 109:122.

Не сыграют: Из-за травмы бедра травму получил Брэдли Бил.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Клипперс», которая состояла из трёх матчей, ранее баскетболисты из Лос-Анджелеса переиграли «Юту» (115:103), «Бруклин» (126:89) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:104).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает 10 место в Западной конференции

«Финикс» занимает 7 место в Западной конференции

В этом сезоне «Финикс» дважды обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (114:103, 115:102)

«Лос-Анджелес Клипперс» переиграл «Финикс» (129:102)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Финикса» — 2.00.

ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Финикс» в этом сезоне дважды обыгрывал «Клипперс» с разницей в 11 и 13 очков. К тому же, «солнечные» выдают победную серию, можно рискнуть в пользу победы «Санз».

2.00 Победа «Финикса» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: В первой очной встрече баскетболисты «Финикса» и «Клипперс» забросили друг другу 231 очко.

2.33 ТБ 219.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 2.33.