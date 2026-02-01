В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Финиксе на «Мортгейдж Матчап Центр» 2 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск.
«Финикс»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Финикс» занимает 7 место при 30 победах и 19 поражениях.
Последние матчи: «Финикс» на домашней арене переиграл «Кливленд» (126:113). Вклад в победу команды внес Диллон Брукс, отправив в кольцо соперника 27 очков.
Не сыграют: Лидер «Финикса» Девин Букер не сыграет против «Лос-Анджелес Клипперс» из-за травмы лодыжки.
Состояние команды: Победная серия «Финикса» составляет три матча, «солнечные» нанесли поражения «Детройту» (114:96) и «Бруклину» (106:102).
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 10 место в Западной конференции, одержав 22 победы и потерпев 25 поражений.
Последние матчи: «Парусники» в гостях уступили «Денверу» со счётом 109:122.
Не сыграют: Из-за травмы бедра травму получил Брэдли Бил.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Клипперс», которая состояла из трёх матчей, ранее баскетболисты из Лос-Анджелеса переиграли «Юту» (115:103), «Бруклин» (126:89) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:104).
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 10 место в Западной конференции
- «Финикс» занимает 7 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Финикс» дважды обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (114:103, 115:102)
- «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл «Финикс» (129:102)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Финикса» — 2.00.
ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Финикс» в этом сезоне дважды обыгрывал «Клипперс» с разницей в 11 и 13 очков. К тому же, «солнечные» выдают победную серию, можно рискнуть в пользу победы «Санз».
Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 2.00.
Прогноз: В первой очной встрече баскетболисты «Финикса» и «Клипперс» забросили друг другу 231 очко.
Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 2.33.