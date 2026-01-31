«Хьюстон» добьется успеха в игре против техасцев?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арене» 1 февраля. Начало встречи — в 04:30 по мск.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» расположился на 4 месте Западной конференции, одержав 29 побед и потерпев 17 поражений.

Последние матчи: «Рокетс» одержал победу в гостевом поединке против «Атланты» (104:86). Решающую роль в поединке сыграл Кевин Дюрант, форвард отправил в кольцо соперника 31 очко, совершил 5 подборов и отдал 4 передачи.

Не сыграют: Фред Ванвлит пропустит предстоящую игру против «Далласа» из-за травмы колена.

Состояние команды: В последних матчах «Хьюстон» одержал победы над «Мемфисом» (108:99), «Детройтом» (111:104) и проиграл «Сан-Антонио» (99:111), «Филадельфии» (122:128 — после овертайма).

«Даллас»

Турнирная таблица: В Западной конференции регулярного чемпионата «Даллас» занимает 12 место. В 48 матчах «ковбои» одержали 19 побед и потерпели 29 поражений.

Последние матчи: «Даллас» на домашней арене потерпел поражение в матче против «Шарлотт» (121:123).

Не сыграют: В составе техасских ковбоев с травмой колена в лазарете находятся Данте Экзам и Кайри Ирвинг, у Дерека Лайвли врачи диагностировали травму ноги.

Состояние команды: «Маверикс» потерпел третье поражение подряд, техасцы уступили в играх с «Миннесотой» (105:118), «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:116).

Статистика для ставок

«Хьюстон» занимает 4 место в Западной конференции

«Даллас» занимает 12 место в Западной конференции

В этом сезоне «Даллас» выиграл у «Хьюстона» (110:104, 122:109)

«Хьюстон» добился одной победы над «Далласом» (110:102)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. На победу «Даллас» — 4.60.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В среднем за матч баскетболисты «Хьюстона» набирают по 116-118 очков. Один из лидеров Западной конференции в принципе может показать свой результат уже в игре против «Далласа».

2.10 Индивидуальный тотал «Хьюстона» больше 118.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Хьюстон» — «Даллас» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Хьюстона» больше 118.5 с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

1.93 ТМ 222.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Хьюстон» — «Даллас» позволит вывести на карту выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ТМ 222.5 с коэффициентом 1.93.