прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арене» 27 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» поднялся на одну строчку, расположившись на 4 месте, одержав 27 побед и потерпев 16 поражений.

Последние матчи: В гостевом поединке «Хьюстон» переиграл «Детройт» (111:104). Решающую роль в игре сыграл Кевин Дюрант, отправив в кольцо соперника 32 очка, совершил 7 подборов и отдав 3 передачи.

Не сыграют: «Хьюстон» лишился одного из ключевых игроков, с травмой колена из строя выбыл Фред Ванвлит. Аарон Холидей не сыграет из-за травмы спины.

Состояние команды: В последних матчах «Хьюстон» одержал победы над «Сан-Антонио» (111:106), «Нью-Орлеаном» (119:110) и «Миннесотой» (110:105), а также уступив в игре против «Филадельфии» (122:128 — после овертайма).

«Мемфис»

Турнирная таблица: Баскетболисты из штата Теннесси занимают в Западной конференции 11 место, «гризли» в 43 матчах регулярного чемпионата одержали 18 побед и потерпели 25 поражений.

Последние матчи: «Мемфис» на своей арене уступил «Нью-Орлеану» (127:133). Несмотря на проигры, команда сохранила 11 место на Западе и продолжает борьбу за место в плей-ин.

Не сыграют: В лазарете «гризли» находятся Брэндон Кларк, Санти Альдама, Зак Иди, Тай Джером, Джа Морант.

Состояние команды: В пяти матчах «Мемфис» обменялся победами с «Орландо» (126:109, 111:118). Баскетболисты из штата Теннесси переиграли «Бруклин» (103:98), но уступили «Атланте» (122:124).

Статистика для ставок

«Хьюстон» занимает 4 место в Западной конференции

«Мемфис» занимает 11 место в Западной конференции

В этом сезоне «Хьюстон» нанёс поражение «Мемфису» (124:109)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Мемфиса» — 4.85.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Хьюстон» переиграв «Детройт», может поймать кураж и в игре против «Мемфиса», учитывая тот факт, что «Рокетс» уже обыгрывал в этом сезоне «гризли».

Ставка: Фора «Хьюстона» (-10.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В первой личной встрече сезона баскетболисты «Мемфиса» и «Хьюстона» забросили друг другу 233 очка.

Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.87.