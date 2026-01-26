прогноз на матч НБА, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Шарлотт на «Спектрум Центр» 27 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Шарлотт»

Турнирная таблица: «Шарлотт» в Восточной конференции занимает 12 место, «шершни» одержали 18 побед и потерпели 28 поражений.

Последние матчи: «Шершни» одержали победу в матче против «Вашингтона» (119:115). Результативной игрой в составе «Хорнетс» отметился Брендон Миллер, оформив дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.

Не сыграют: В лазарете «Шарлотт» из-за травмы находится Мэйсон Пламли.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «Шарлотт» одержал победы над «Орландо» (124:97), «Денвером» (110:87) и потерпел фиаско в матчах с «Кливлендом» (87:94), «Голден Стэйт» (116:136).

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфия» занимает 6 место в Восточной конференции, «Сиксерс» в 44 матчах одержал 24 победы и потерпел 20 поражений.

Последние матчи: «Севенти Сиксерс» после победы над «Хьюстоном» в овертайме (128:122) потерпел фиаско в матче против «Нью-Йорка» (109:112).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Филадельфия» переиграла «Индиану» (113:104), но уступила «Финиксу» (110:116), «Кливленду» (115:117).

Статистика для ставок

«Филадельфия» занимает 6 место в Восточной конференции

«Шарлотт» занимает 12 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Филадельфия» нанесла поражение «Шарлотт» (125:121)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шарлотт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Филадельфии» — 2.12.

ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В строй «Филадельфии» вернулись все лидеры, в команде нет травмированных и дисквалифицированных баскетболистов. К тому же «76-е» уже обыгрывали «Шарлотт» в этом сезоне. Ожидаем от гостей новой победы над «шершнями».

2.12 Победа «Филадельфии» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Шарлотт» — «Филадельфия» принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Баскетболисты «Шарлотт» и «Филадельфии» в первом круге набросали друг другу 246 очков.

1.87 ТБ 227.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Шарлотт» — «Филадельфия» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.87.