прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 26 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Оклахома»

Турнирная таблица: В Западной конференции «громовержцы» занимают первое место, «Оклахома» в 46 матчах одержала 37 побед и потерпела 9 поражений.

Последние матчи: «Оклахома» на домашней арене уступила «Индиане» (114:117).

Не сыграют: Из-за травм из строя команды «Оклахомы» выбыли Карузо, Айзея Хартенштайн, Никола Топич и Томас Сорбер.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Оклахомы», которая состояла из двух матчей, «Тандер» ранее выиграл у «Милуоки» (122:102) и «Кливленда» (136:104).

«Торонто»

Турнирная таблица: «Торонто» занимает 3 место в Восточной конференции, у канадцев положительный баланс игр: 28 побед и 19 поражений.

Последние матчи: Канадский коллектив одержал гостевую победу над «Портлендом» (110:98). В составе «Рэпторс» результативной игрой отметился грузинский форвард Сандро Мамукелашвили, который отправил в кольцо соперника 22 очка, совершил 6 подборов и отдал 4 передачи.

Не сыграют: С травмой поясницы канадцам не сможет помочь центровой Якоб Пёлтль.

Состояние команды: Победная серия «Торонто» состоит из трёх матчей, в которую вошли игры против «Сакраменто» (122:109) и «Голден Стэйт» (145:127).

Статистика для ставок

«Торонто» занимает 3 место в Восточной конференции

«Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции

В этом сезоне «Оклахома» и «Торонто» не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. На победу «Торонто» — 5.30.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 1.96.

Прогноз: У лидера Западной конференции много травмированных игроков, среди них — ключевые фигуры. Так что у «Торонто» есть прекрасная возможность дать бой «Оклахоме». Остановим наш выбор на положительной форе канадского коллектива.

2.23 Фора «Торонто» (+8.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Оклахома» — «Торонто» принесёт прибыль 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Фора «Торонто» (+8.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

1.87 ТБ 224.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Оклахома» — «Торонто» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.87.