В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 26 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.
«Оклахома»
Турнирная таблица: В Западной конференции «громовержцы» занимают первое место, «Оклахома» в 46 матчах одержала 37 побед и потерпела 9 поражений.
Последние матчи: «Оклахома» на домашней арене уступила «Индиане» (114:117).
Не сыграют: Из-за травм из строя команды «Оклахомы» выбыли Карузо, Айзея Хартенштайн, Никола Топич и Томас Сорбер.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Оклахомы», которая состояла из двух матчей, «Тандер» ранее выиграл у «Милуоки» (122:102) и «Кливленда» (136:104).
«Торонто»
Турнирная таблица: «Торонто» занимает 3 место в Восточной конференции, у канадцев положительный баланс игр: 28 побед и 19 поражений.
Последние матчи: Канадский коллектив одержал гостевую победу над «Портлендом» (110:98). В составе «Рэпторс» результативной игрой отметился грузинский форвард Сандро Мамукелашвили, который отправил в кольцо соперника 22 очка, совершил 6 подборов и отдал 4 передачи.
Не сыграют: С травмой поясницы канадцам не сможет помочь центровой Якоб Пёлтль.
Состояние команды: Победная серия «Торонто» состоит из трёх матчей, в которую вошли игры против «Сакраменто» (122:109) и «Голден Стэйт» (145:127).
Статистика для ставок
- «Торонто» занимает 3 место в Восточной конференции
- «Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Оклахома» и «Торонто» не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. На победу «Торонто» — 5.30.
ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 1.96.
Прогноз: У лидера Западной конференции много травмированных игроков, среди них — ключевые фигуры. Так что у «Торонто» есть прекрасная возможность дать бой «Оклахоме». Остановим наш выбор на положительной форе канадского коллектива.
Ставка: Фора «Торонто» (+8.5) с коэффициентом 2.23.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.87.