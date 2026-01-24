прогноз на матч НБА, ставка за 2.95

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 25 января. Начало встречи — в 01:30 по мск.

«Миннесота»

Турнирная таблица: «Миннесота» опустилась на 7 место Западной конференции, команда из Миннеаполиса одержала 27 побед и потерпела 18 поражений.

Последние матчи: «Тимбервулвз» потерпел домашнее поражение в матче против «Чикаго» (115:120).

Не сыграют: Под вопросом участие центрового Наза Райда, который получил травму лодыжки в игре против «Чикаго». Баскетболист «лесных волков» провёл наплощадке 28 минут 37 секунд игрового времени.

Состояние команды: «Волки» потерпели поражение в четвёртом матче подряд, уступив в играх против «Юты» (122:127), «Сан-Антонио» (123:126) и «Хьюстона» (105:110).

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: «Голден Стэйт» занимает 8 место в Западной конференции, одержав 25 побед и потерпев 21 поражение.

Последние матчи: Калифорнийцы продолжают побеждать на домашней арене. «Голден Стэйт» переиграл «Шарлотт» (136:116). Ключевую роль в победе команды сыграл Де'Энтони Мелтон, который отправил в кольцо соперника 24 очка, совершил 6 подборов и отдал 3 передачи.

Не сыграют: Защитник калифорнийцев Сет Карри выбыл из строя из-за травмы бедра. Один из лидеров «Уорриорз» Джимми Батлер оказался в лазарете команды из-за травмы колена. Под вопросом участие Джонатана Кумнги, который травмировал лодыжку.

Состояние команды: «Уорриорз» выдаёт победную серию, которая состоит из трёх матчей. «Голден Стэйт» переиграл также «Нью-Йорк» (126:113) и «Портленд» (119:97).

Статистика для ставок

«Миннесота» занимает 7 место в Западной конференции

«Голден Стэйт» занимает 8 место в Западной конференции

В этом сезоне «Миннесота» переиграла «Голден Стэйт» (127:120)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Голден Стэйт» — 2.95.

ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В этом сезоне «лесные волки» переиграли «золотых» с разницей в 7 очков. Однако, сейчас «Голден Стэйт» находится на подъеме, можно рассмотреть вариант победы команды из Калифорнии.

2.95 Победа «Голден Стэйт» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.95 на матч «Миннесота» — «Голден Стэйт» принесёт прибыль 1950₽, общая выплата — 2950₽

Ставка: Победа «Голден Стэйт» 2.95.

Прогноз: Баскетболисты «Миннесоты» и «Голден Стэйт» в первой личной встрече забросили друг другу 247 очков, так что можно ожидать от соперников результативной игры.

2.33 ТБ 239.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Миннесота» — «Голден Стэйт» позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 239.5 с коэффициентом 2.33.