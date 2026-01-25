прогноз на матч НБА, ставка за 1.93

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФоруме» 25 января. Начало встречи — в 23:30 по мск.

«Мемфис»

Турнирная таблица: «Мемфис» в турнирной таблице Западной конференции занимает 12 место, «гризли» в 43 матчах одержали 18 побед и потерпели 25 поражений.

Последние матчи: «Мемфис» в рамках минувшего тура потерпел поражение в матче против «Нью-Орлеана» (127:133).

Не сыграют: В лазарете «гризли» находятся Брэндон Кларк, Санти Альдама, Зак Иди, Тай Джером, Джа Морант.

Состояние команды: В пяти матчах «Мемфис» обменялся победами с «Орландо» (126:109, 111:118). Баскетболисты из штата Теннесси переиграли «Бруклин» (103:98), но уступили «Атланте» (122:124).

«Денвер»

Турнирная таблица: В Западной конференции баскетболисты «Денвера» занимают 3 место. «Самородки» в 46 матчах регулярного чемпионата одержали 31 победу и потерпели 15 поражений.

Последние матчи: «Наггетсы» в домашней встрече против «Орландо» добились победы со счётом 126:115. В составе «Денвера» результативной игрой отметился канадский защитник Джамал Мюррэй, набрав 32 очка, совершив 2 подбора и отдав 3 передачи.

Не сыграют: В составе «Денвера» травмированы Тамар Бэйтс, Кристиан Браун, Кэмерон Джонсон, Никола Йокич, Джамал Мюррэй, Йонас Валанчюнас, Пэйтон Уотсон.

Состояние команды: «Денвер» выдает шестиматчевую победную серию, «самородки» также нанесли поражения «Хьюстону» (128:125), «Сакраменто» (136:105), «Шарлотт» (115:106), «Атланте» (134:133) и «Индиане» (135:120).

Статистика для ставок

«Мемфис» занимает 12 место в Западной конференции

«Денвер» занимает 3 место в Западной конференции

В этом сезоне «Денвер» переиграл «Мемфис» (125:115)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Денвера» — 2.35.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Оба клуба страдают большим количеством травмированных игроков, лидеры «Мемфиса» и «Денвера» также находятся в лазарете. От команд не стоит ждать сверхрезультативной игры, есть вероятность, чтобы «гризли» и «самородки» сыграют по низам.

Ставка: ТМ 224.5 с коэффициентом 1.93.

Прогноз: В первом круге «Денвер» переиграл «Мемфис» с разницей в 10 очков, можно рискнуть и остановить свой выбор на очередной победе «самородков».

Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 2.35.