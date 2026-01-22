прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Дельта Центр» 23 января. Начало встречи — в 05:00 по мск.

«Юта»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Юта» занимает 13 место, в 44 матчах джазмены одержали 15 побед и потерпели 29 поражений.

Последние матчи: Музыканты на своей арене одержали победу в матче против «Миннесоты» (127:122). Лучшей результативной игрой отметился Кейонте Джордж, который отправил в кольцо соперника 43 очка.

Не сыграют: Форвард «джазменов» Джорджес Нианг получил травму ноги.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Баскетболистам «Юты» удалось прервать проигрышную серию из четырёх матчей, команда из Солт-Лейк-Сити ранее проиграли «Сан-Антонио» (110:123), «Чикаго» (126:128) и «Далласа» (120:138, 122:144).

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» 2 место в Западной конференции, одержав 30 побед и потерпев 14 поражений.

Последние матчи: «Спёрс» в гостевом поединке против «Хьюстона» потерпел фиаско со счётом 106:111.

Не сыграют: Фовард техасцев Девин Васселл находится на больничной койке команды из-за травмы бедра.

Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Сан-Антонио», «шпоры» ранее выиграли у «Юты» (123:110), «Миннесоты» (126:123) и «Милуоки» (119:101).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» занимает 2 место в Западной конференции

«Юта» занимает 13 место в Западной конференции

В этом сезоне соперники обменялись победами

«Сан-Антонио» одержал победу над «Ютой» (123:110)

«Юта» переиграла «Сан-Антонио» (127:114)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. На победу «Юты» — 6.25.

ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В первом круге техасцы потерпели неожиданное поражение от «Юты». Сейчас «Сан-Антонио» является одним из лидеров Западной конференции, «Юта» — аутсайдер. Ожидаем от «шпор» уверенной и яркой игры, наш выбор — «Сан-Антонио» сможет взять реванш у «джазменов».

2.07 Фора «Сан-Антонио» (-14.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Юта» — «Сан-Антонио» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-14.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Юты» и «Сан-Антонио» забросили друг другу 241 очко.

2.03 ТБ 240.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Юта» — «Сан-Антонио» позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: ТБ 240.5 с коэффициентом 2.03.