В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арене» 21 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» улучшил положение в Западной конференции, поднявшись на 5 место. В 40 матчах команда одержала 25 побед и потерпела 15 поражений.

Последние матчи: «Хьюстон» одержал домашнюю победу над «Нью-Орлеаном» (119:110). В составе победителей результативной игрой отметился Джабари Смит, который отправил в кольцо соперника 32 очка и совершил 8 подборов.

Не сыграют: «Хьюстон» лишился одного из ключевых игроков, с травмой колена из строя выбыл Фред Ванвлит. Под вопросом участие Тари Изона, у которого врачи диагностировали травму лодыжки.

Состояние команды: В последних матчах «Хьюстон» одержал победы в матчах против «Миннесоты» (110:105), «Чикаго» (119:113), а также проиграл «Оклахоме» (91:111) и «Сакраменто» (98:111).

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» занимает 3 место в Западной конференции, одержав 30 побед и потерпев 13 поражений.

Последние матчи: Техасцы на домашней арене нанесли поражение «музыкантам» из Юты (123:110). Виктор Вембаньяма сыграл ключевую роль в поединке, оформив дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов.

Не сыграют: Фовард техасцев Девин Васселл находится на больничной койке команды из-за травмы бедра.

Состояние команды: «Сан-Антонио» выдает победную серию из трёх матчей, «шпоры» также нанесли поражения «Миннесоте» (126:123) и «Милуоки» (119:101).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Сан-Антонио» переиграл «Хьюстон» (121:110)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Сан-Антонио» — 2.42.

ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Сан-Антонио» сейчас на ходу и наверняка добьется успеха в игре с «Хьюстоном». Можно рискнуть в пользу положительной игры «шпор».

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+2.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 1.90.