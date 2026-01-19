прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 20 января. Начало встречи — в 06:00 по мск.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: «Голден Стэйт» занимает 8 место в Западной конференции, одержав 24 победы и потерпев 19 поражений.

Последние матчи: Калифорнийцы продолжают побеждать на домашней арене. «Голден Стэйт» переиграл «Шарлотт» (136:116). Ключевую роль в победе команды сыграл Де'Энтони Мелтон, который отправил в кольцо соперника 24 очка, совершил 6 подборов и отдал 3 передачи.

Не сыграют: Защитник калифорнийцев Сет Карри выбыл из строя из-за травмы бедра. А Руй Аиртон получил травму лодыжки и также пропустит игру против «Майами».

Состояние команды: «Уорриорз» выдаёт победную серию, которая состоит из трёх матчей. «Голден Стэйт» переиграл также «Нью-Йорк» (126:113) и «Портленд» (119:97).

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» в Восточной конференции занимает 8 место, у баскетболистов из Флориды положительный баланс игр: 22 победы и 20 поражений.

Последние матчи: Хитовцы на домашней арене переиграли «Оклахому» (122:120). Решающую роль в победе команды сыграл Бэм Адебайо, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов.

Не сыграют: В лазарете хитовцев с травмой плеча оказался Дэвион Митчелл.

Состояние команды: В последних пяти встречах регулярного чемпионата «Майами» одержал лишь победу над «Финиксом» (127:121), а также проиграл «Оклахоме» (112:124), «Индиане» (99:123), «Бостону» (114:119).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Майами» одержал победу над «Голден Стэйт» (110:96)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Майами» — 2.95.

ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Голден Стэйт» вместе со Стефом Карри выдают неплохой отрезок, в котором калифорнийцы обыгрывают своих соперников. «Майами» — соперник с которым «золотые» вполне могут справиться. Ожидаем от хозяев победы в предстоящей встрече.

2.00 Фора «Голден Стэйт» (-7.5)

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Голден Стэйт» — «Майами» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-7.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: 206 очков в предыдущей очной встрече забросили друг другу баскетболисты «Голден Стэйт» и «Майами».

1.94 ТМ 237.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Голден Стэйт» — «Майами» принесёт прибыль 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: ТМ 237.5 с коэффициентом 1.94.