Сможет ли «Бостон» приблизиться к лидеру Востока?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 20 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Детройт»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Детройт» занимает 1 место, опережая главного конкурента — «Бостон» на 4 победы. На данный момент баскетболисты «Пистонс» одержали 30 побед и потерпели 10 поражений.

Последние матчи: «Детройт» на домашней арене одержал победу над «Индианой» (121:78). В составе победителей результативной игрой отметился Джавонте Грин, защитник отправил в кольцо соперника 16 очков, совершил 3 подбора.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах баскетболисты «Детройта» оступились лишь в поединке против «Лос-Анджелес Клипперс» (92:98). Лидер конференции одержал победы в играх с «Финиксом» (108:105), «Чикаго» (108:93) и «Нью-Йорком» (121:90).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» продолжает погоню за «Детройтом», «кельты» расположились на 2 строчке Восточной конференции, одержав 26 побед и потерпев 15 поражений.

Последние матчи: «Селтикс» продолжает побеждать в гостевой серии игр, в этат раз «кельты» нанесли поражение «Атланте» (132:106). Вклад в победу «Бостона» внёс Джейлен Браун, который отправил в кольцо соперника 41 очко.

Не сыграют: «Бостон» не сможет рассчитывать на 4 своих игроков. С травмой лодыжки в лазарете команды находятся Джон Минотт и Пэйтон Притчард. У Криса Буше есть проблемы со спиной, у Джейсона Тейтума — травма ахилла.

Состояние команды: Помимо встречи с «ястребами» из Джорджии «Бостон» одержал победы над «Майами» (119:114), «Торонто» (125:117) и проиграл «Индиане» (96:98), «Сан-Антонио» (95:100).

Статистика для ставок

«Детройт» занимает 1 место в Восточной конференции

«Бостон» занимает 2 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Детройт» дважды обыграл «Бостон» (112:105, 119:113)

«Бостон» смог выиграть у «Детройта» (117:114)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Детройт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Бостона» — 2.35.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В среднем за матч баскетболисты «Бостона» забрасывают соперникам 120 очков. «Бостонские кельты» не факт, что одержат победу над «Детройтом», но с результативностью у команды не должно возникнуть проблем.

Ставка: Индивидуальный тотал «Бостона» больше 112.5 с коэффициентом 2.23.

Прогноз: «Детройт» и «Бостон» в предыдущих трех встречах набросали от 217 до 232 очков. Не исключаем, что соперники сыграют по верхам в предстоящей встрече.

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 2.10.