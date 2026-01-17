В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 18 января. Начало встречи — в 03:30 по мск.
«Нью-Йорк»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место, «никсы» одержали 15 побед и потерпели 16 поражений.
Последние матчи: Гостевая серия игров завершилась для «никсов» поражением против «Голден Стэйт» (113:126).
Не сыграют: С травмой лодыжки из строя нью-йоркцев выбыли Джален Брансон и Митчелл Робинсон.
Состояние команды: Команда Майка Брауна в последних играх регулярного чемпионата одержала победы над «Портлендом» (123:114) и «Лос-Анджелес Клипперс» (123:111), но и уступила в играх с «Сакраменто» (101:112), «Финиксом» (107:112).
«Финикс»
Турнирная таблица: «Финикс» занимает 7 место на Западе, одержав 24 победы и потерпев 17 поражений.
Последние матчи: «Финикс» в гостевом поединке против «Детройта» потерпел фиаско со счётом 105:108.
Не сыграют: В составе «Финикса» не сыграет Джален Грин, у которого врачи диагностировали мышечную травму. Из строя команды с травмой лодыжки выбыл Девин Букер.
Состояние команды: «Солнечные» проиграли во втором матче подряд, уступив также «Майами» (121:127). До этого баскетболисты «Финикса» добились успеха в играх против «Вашингтона» (112:93), «Нью-Йорка» (112:107) и «Мемфиса» (117:98).
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» занимает 3 место в Восточной конференции
- «Финикс» занимает 7 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Финикс» одержал победу над «Нью-Йорком» (112:107)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Финикса» — 2.12.
ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: В составе «никсов» есть большая проблема с игроками, которые находятся в лазарете. Баскетболисты «Финикса» в этой встрече переиграли соперника с разницей в 5 очков. Остановим наш выбор на очередной победе «солнечных».
Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 2.12.
Прогноз: В первой очной игре сезона баскетболисты «Нью-Йорка» и «Финикса» забросили друг другу 219 очков.
Ставка: ТМ 225.5 с коэффициентом 1.93.