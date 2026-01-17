«Финикс» снова добьётся успеха в игре с «никсами»?

прогноз на матч НБА, ставка за 3.10

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 18 января. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место, «никсы» одержали 15 побед и потерпели 16 поражений.

Последние матчи: Гостевая серия игров завершилась для «никсов» поражением против «Голден Стэйт» (113:126).

Не сыграют: С травмой лодыжки из строя нью-йоркцев выбыли Джален Брансон и Митчелл Робинсон.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Команда Майка Брауна в последних играх регулярного чемпионата одержала победы над «Портлендом» (123:114) и «Лос-Анджелес Клипперс» (123:111), но и уступила в играх с «Сакраменто» (101:112), «Финиксом» (107:112).

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финикс» занимает 7 место на Западе, одержав 24 победы и потерпев 17 поражений.

Последние матчи: «Финикс» в гостевом поединке против «Детройта» потерпел фиаско со счётом 105:108.

Не сыграют: В составе «Финикса» не сыграет Джален Грин, у которого врачи диагностировали мышечную травму. Из строя команды с травмой лодыжки выбыл Девин Букер.

Состояние команды: «Солнечные» проиграли во втором матче подряд, уступив также «Майами» (121:127). До этого баскетболисты «Финикса» добились успеха в играх против «Вашингтона» (112:93), «Нью-Йорка» (112:107) и «Мемфиса» (117:98).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» занимает 3 место в Восточной конференции

«Финикс» занимает 7 место в Западной конференции

В этом сезоне «Финикс» одержал победу над «Нью-Йорком» (112:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Финикса» — 2.12.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В составе «никсов» есть большая проблема с игроками, которые находятся в лазарете. Баскетболисты «Финикса» в этой встрече переиграли соперника с разницей в 5 очков. Остановим наш выбор на очередной победе «солнечных».

2.12 Победа «Финикса» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Нью-Йорк» — «Финикс» принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 2.12.

Прогноз: В первой очной игре сезона баскетболисты «Нью-Йорка» и «Финикса» забросили друг другу 219 очков.

1.93 ТМ 225.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Нью-Йорк» — «Финикс» позволит вывести на карту выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ТМ 225.5 с коэффициентом 1.93.