прогноз на матч НБА, ставка за 2.42

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арене» 17 января. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Торонто»

Турнирная таблица: «Торонто» занимает 4 место в Восточной конференции, у канадцев положительный баланс игр: 25 победы и 17 поражений.

Последние матчи: «Торонто» в гостевом поединке нанёс поражение аутсайдеру — команде «Индиана» с разницей в 14 очков (115:101). Лидер команды Брэндон Ингрэм набрал в поединке 30 очков, совершил 7 подборов и отдал 4 передачи.

Не сыграют: С травмой поясницы канадцам не сможет помочь центровой Якоб Пёлтль.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Рэпторс» в последних играх обменялся победами с «Филадельфией» (116:115, 102:115), а также выиграл у «Шарлотт» (97:96), но уступил «Бостону» (117:125).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» продолжает подниматься в Западной конференции и на данный момент занимает 10 место, одержав 17 побед и потерпев 23 поражения.

Последние матчи: «Парусники» отметились победой в домашней игре против «Вашингтона» (119:105). Лидер команды Кавай Леонард набрал в матче 33 очка.

Не сыграют: «Парикмахеры» не смогут рассчитывать на трех своих игроков: травмы получили Брэдли Бил, Богдан Богданович и Деррик Джонс.

Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу в четырех матчах подряд, переиграв также «Шарлотт» (117:109), «Детройт» (98:92), «Бруклин» (121:105).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Клипперс» в Западной конференции занимает 10 место

«Торонто» в Восточной конференции занимает 4 место

В этом сезоне «Торонто» и «Лос-Анджелес Клипперс» еще не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. На победу «Торонто» — 2.05.

ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» сейчас на ходу, «парусники» обыгрывают своих соперников с разницей в 6-8 очков.

2.42 Победа «Торонто» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Торонто» — «Лос-Анджелес Клипперс» принесёт прибыль 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 2.42.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 214.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Торонто» — «Лос-Анджелес Клипперс» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 214.5 с коэффициентом 1.90.