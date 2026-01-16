В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 17 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.
«Филадельфия»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Филадельфия» занимает 5 место, одержав 22 победы и потерпев 17 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «76-е» уступили в поединке против «Кливленда» (107:133).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Филадельфия» в последних играх переиграла «Орландо» (103:91), «Вашингтон» (131:110), а также обменялась победами с «Торонто» (115:102, 115:116 — после овертайма).
«Кливленд»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Кливленд» занимает 7 место, баскетболисты из Огайо одержали 23 победы и потерпели 19 поражений.
Последние матчи: «Кливленд» добился крупной победы в поединке против «Филадельфии» (133:107). Решающую роль в игре сыграл Донован Митчелл, защитник «кавалеристов» отправил в кольцо соперника 35 очков, совершил 7 подборов и отдал 9 передач.
Не сыграют: Форвард Дин Уэйд и защитник Макс Струс выбыли из строя из-за травм колена и ноги.
Состояние команды: В последних пяти матчах «кавалеристы» обменялись победами с «Миннесотой» (146:134, 122:131). «Кливленд» также нанес поражение «Индиане» (120:116), а также команде «Юта» (112:123).
Статистика для ставок
- «Кливленд» занимает 7 место в Восточной конференции
- «Филадельфия» занимает 5 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Кливленд» дважды переиграл «Филадельфию» (133:107, 132:121)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Кливленда» — 2.12.
ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: В предыдущих двух встречах «кавалеристы» дважды переиграли «Сиксерс» с разницей в 26 и 11 очков. Ожидаем, что в следующем матче баскетболисты из Огайо снова одержат победу.
Ставка: Победа «Кливленда» с коэффициентом 2.12.
Прогноз: От 240 до 253 очков соперники забрасывали друг другу, ожидаем, что в ближайшей игре «Филадельфия» и «Кливленд» смогут сыграть сверхрезультативно.
Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 2.33.