В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арене» 16 января. Начало встречи — в 03:30 по мск.
«Хьюстон»
Турнирная таблица: «Хьюстон» в Западной конференции занимает 6 место, одержав 23 победы и потерпев 14 поражений.
Последние матчи: «Хьюстон» на домашней арене одержал победу над «Чикаго» (119:113). Решающую роль в поединке сыграл Кевин Дюрант, форвард оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.
Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» из-за травм находятся Дориан Финни-Смит и Фред Ванвлит.
Состояние команды: «Рокетс» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей, ранее команда уступила в поединках против «Сакраменто» (98:111), «Портленда» (105:111, 102:103).
«Оклахома»
Турнирная таблица: «Оклахома» лидирует в Западной конференции, в 41 встрече «громобойцы» одержали 34 победы и проиграли в 7 встречах.
Последние матчи: «Оклахома» смогла взять реванш у «Сан-Антонио» (119:98) за поражения в двух предыдущих встречах. Лидер команды Шэй Гилджес-Александер, отправив в кольцо 34 очка.
Не сыграют: «Громовержцам» не смогут помочь травмированные Айзея Хартенштайн, Никола Топич и Томас Сорбер.
Состояние команды: Победная серия «Оклахома» состоит из четырёх матчей. «Громовержцы» также переиграла «Майами» (124:112), «Мемфис» (117:116) и «Юту» (129:125 — после овертайма).
Статистика для ставок
- «Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции
- «Хьюстон» занимает 6 место в Западной конференции
- «Оклахома» в этом сезоне переиграла «Хьюстон» (125:124 — после овертайма)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Хьюстона» — 2.42.
ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Оклахома» и «Хьюстон» примерно одного уровня, ожидаем яркую и равную борьбу соперников. В прошлый раз «громобойцы» смогли обыграть оппонента в овертайме с разницей в 1 очко. Не исключаем, что хозяева смогут дать бой лидеру Западной конференции.
Ставка: Фора «Хьюстона» (+2.5) с коэффициентом 2.00.
Прогноз: В предыдущей личной встрече «Хьюстон» и «Оклахома» забросили друг другу 249 очков.
Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.87.