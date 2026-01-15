прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арене» 16 января. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» в Западной конференции занимает 6 место, одержав 23 победы и потерпев 14 поражений.

Последние матчи: «Хьюстон» на домашней арене одержал победу над «Чикаго» (119:113). Решающую роль в поединке сыграл Кевин Дюрант, форвард оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» из-за травм находятся Дориан Финни-Смит и Фред Ванвлит.

Состояние команды: «Рокетс» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей, ранее команда уступила в поединках против «Сакраменто» (98:111), «Портленда» (105:111, 102:103).

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» лидирует в Западной конференции, в 41 встрече «громобойцы» одержали 34 победы и проиграли в 7 встречах.

Последние матчи: «Оклахома» смогла взять реванш у «Сан-Антонио» (119:98) за поражения в двух предыдущих встречах. Лидер команды Шэй Гилджес-Александер, отправив в кольцо 34 очка.

Не сыграют: «Громовержцам» не смогут помочь травмированные Айзея Хартенштайн, Никола Топич и Томас Сорбер.

Состояние команды: Победная серия «Оклахома» состоит из четырёх матчей. «Громовержцы» также переиграла «Майами» (124:112), «Мемфис» (117:116) и «Юту» (129:125 — после овертайма).

Статистика для ставок

«Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции

«Хьюстон» занимает 6 место в Западной конференции

«Оклахома» в этом сезоне переиграла «Хьюстон» (125:124 — после овертайма)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Хьюстона» — 2.42.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Оклахома» и «Хьюстон» примерно одного уровня, ожидаем яркую и равную борьбу соперников. В прошлый раз «громобойцы» смогли обыграть оппонента в овертайме с разницей в 1 очко. Не исключаем, что хозяева смогут дать бой лидеру Западной конференции.

Ставка: Фора «Хьюстона» (+2.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: В предыдущей личной встрече «Хьюстон» и «Оклахома» забросили друг другу 249 очков.

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.87.