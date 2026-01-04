прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в Майами на «Касейя Центр» 5 января. Начало встречи — в 02:00 по мск.

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» занимает 7 место в Восточной конференции, за плечами хитовцев наблюдается положительный баланс игр, одержав 19 побед и потерпев 16 поражений.

Последние матчи: Команда из Флориды на своей арене потерпела поражение в матче против «Миннесоты» (115:125).

Не сыграют: В составе команды из Флориды травмированы Тайлер Хирро травма пальца) и Пелле Ларссон (травма лодыжки).

Состояние команды: Прервалась победная серия «хитовцев», которая состояла из четырех матчей. Ранее «Майами» нанес поражения «Детройту» (118:112), «Денверу» (147:123), «Индиане» (142:116) и «Атланте» (126:111).

«Нью-Орлеан»

Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» занимает последнее 15 место в Западной конференций, в 36 матчах «пеликаны» одержали 8 побед и потерпели 28 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Луизианы на своей арене проиграли «Портленду» (109:122).

Не сыграют: С травмой ахилла из строя выбыл Деджанте Маррей.

Состояние команды: «Нью-Орлеан» потерпел поражение в шести матчах подряд, проиграв также «Чикаго» (118:134), «Нью-Йорку» (125:130), «Финиксу» (114:123, 108:115) и «Кливленду» (118:141).

Статистика для ставок

«Майами» занимает 7 место в Восточной конференции

«Нью-Орлеан» занимает 15 место в Западной конференции

В этом сезоне «Майами» и «Нью-Орлеан» еще не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Нью-Орлеана» — 3.40.

ТБ 242.5 и ТМ 242.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Нью-Орлеан» — аутсайдер Западной конференции, пеликаны проиграли в шести матчах подряд, так что у «Майами» есть прекрасная возможность добиться успеха в игре с луизианцами.

1.90 Фора «Майами» (-7.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Фора «Майами» (-7.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 243.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 243.5 с коэффициентом 1.90.