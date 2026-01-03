прогноз на матч НБА, ставка за 2.35

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 4 января. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 2 место, одержав 23 победы и потерпев 11 поражений.

Последние матчи: Нью-йоркцы на своей арене проиграли «Атланте» (99:111).

Не сыграют: По-прежнему в составе «никсов» не смогут сыграть из-за травм Ландри Шамет (травма плеча), Митчелл Робинсон (травма лодыжки) и Джош Харт (травма лодыжки).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты Майка Брауна проиграли «Сан-Антонио» (132:134) и выиграли у «Нью-Орлеана» (130:125), «Атланты» (128:125), «Кливленда» (126:124).

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «76-е» улучшили положение в Восточной конференции, поднявшись на одну строчку и заняв 5 место. «Филадельфия» в 32 матчах одержала 18 побед и потерпела 14 поражений.

Последние матчи: Один из лидеров «Филадельфии» Тайриз Макси оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 передач в игре против «Далласа». Сам клуб «Сиксерс» одержал победу над техасцами со счётом 123:108.

Не сыграют: В лазарете «Филадельфии» находятся травмированные Келли Убре и Трендон Уотфорд.

Состояние команды: В пяти последних матчах «Филадельфия» одержала победу над «Мемфисом» (139:136) и проиграла «Оклахоме» (104:129), «Чикаго» (102:109), «Бруклину» (106:114).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» занимает 2 место в Восточной конференции

«Филадельфия» занимает 5 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Филадельфия» переиграла «Нью-Йорк» (116:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Филадельфии» — 2.35.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Никсы» сейчас находятся в упадке, команда проиграла во втором матче подряд, да и в лазарете команды находятся ключевые баскетболисты. Ожидаем от «Филадельфии» победы в предстоящей встрече.

2.35 Победа «Филадельфии» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Нью-Йорк» — «Филадельфия» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 2.35.

Прогноз: В первой очной игре сезона баскетболисты «Нью-Йорка» и «Филадельфии» забросили друг другу 223 очка.

1.93 ТМ 232.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Нью-Йорк» — «Филадельфия» принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ТМ 232.5 с коэффициентом 1.93.