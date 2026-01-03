прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Инглевуде на «Интуит Дом» 4 января. Начало встречи — в 06:30 по мск.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» приближается к зоне плей-ин Западной конференции, «парусники» поднялись на две позиции и расположились на 11 месте. В 33 сыгранных матчах команда Тайрона Лью одержала 12 побед и потерпела 21 поражение.

Последние матчи: «Клипперс» продолжает побеждать в домашней серии игр, в минувшем туре «парикмахеры» переиграли «Юту» (118:101). В составе победителей результативной игрой отметился Кавай Леонард, набрав 45 очков.

Не сыграют: «Парикмахеры» не смогут рассчитывать на трех своих игроков: травмы получили Брэдли Бил, Богдан Богданович и Ивица Зубац.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Победная серия «Клипперс» состоит из шести матчей, команда также выиграла у «Сакраменто» (131:90), «Детройта» (112:99), «Портленда» (119:103), «Хьюстона» (128:108) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:88).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» на Востоке занимает 3 место, за «кельтами» наблюдается положительный баланс игр, команда одержала 21 победу и потерпела 12 поражений.

Последние матчи: «Кельты» на выезде одержали победу в матче против «Сакраменто» (120:106). Вклад в победу «Селтикс» внёс Джейлен Браун, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов.

Не сыграют: В лазарете «кельтов» находится лидер «Бостона» Джейсон Тейтум.

Состояние команды: В пяти матчах «Бостон» одержал победы над «Индианой» (140:122, 103:95), «Ютой» (129:119) и проиграл «Портленду» (108:114).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает 11 место в Западной конференции

«Бостон» занимает 3 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Бостон» нанес поражение «Лос-Анджелес Клипперс» (121:118)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Бостона» — 2.00.

ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» выдает неплохую победную серию, к тому же «парусники» набрали неплохую игровую форму. Ожидаем, что баскетболисты из Лос-Анджелеса смогут взять реванш у «Бостона».

2.07 Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-3.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Бостон» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-3.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В первом круге баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бостона» на двоих забросили 239 очков.

2.30 ТБ 224.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Бостон» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 2.30.