прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Юту». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 4 января. Начало встречи — в 06:00 по мск.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: «Голден Стэйт» расположился в Западной конференции на 8 месте, «золотые» одержали 18 побед и потерпели 17 поражений.

Последние матчи: Калифорнийцы на своей арене потерпели крупное поражение от чемпиона — «Оклахомы» (94:131).

Не сыграют: Защитник калифорнийцев Сет Карри выбыл из строя из-за травмы бедра. С травмой лодыжки игру против джазменов пропустит Стефен Карри.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась победная серия «Голден Стэйт», которая состояла из двух матчей. Ранее «золотые» выиграли у «Шарлотт» (132:125) и «Бруклина» (120:107).

«Юта»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Юта» занимает 12 место, одержав 12 побед и потерпев 21 поражение.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «джазмены» потерпели поражение в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (101:118).

Не сыграют: В лазарете джазменов находятся Джорджес Нианг (травма ноги) и Бэйли Остин (травма бедра), Лаури Маркканен (травма колена) и Юсуф Нуркич (травма ноги).

Состояние команды: «Юта» потерпела поражение во втором матче подряд, уступив также «Бостону» (119:129).

Статистика для ставок

«Голден Стэйт» занимает 8 место в Западной конференции

«Юта» занимает 12 место в Западной конференции

В этом сезоне «Голден Стэйт» одержал победу в матче против «Юты» (134:117)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. На победу «Юта» — 5.40.

ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Калифорнийскому клубу без Стефена Карри будет нелегко, однако соперник не из самых грозных. Да, «Голден Стэйт» наверняка, одержит победу, однако сделает это с трудом. Предлагаем сыграть на том, что джазмены дадут бой сопернику.

2.23 Фора «Юты» (+9.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Голден Стэйт» — «Юта» позволит вывести на карту выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Фора «Юты» (+9.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в прошлой очной встреча баскетболисты «Голден Стэйт» и «Юты» забросили друг другу 251 очко.

2.33 ТБ 245.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Голден Стэйт» — «Юта» принесёт прибыль 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 245.5 с коэффициентом 2.33.