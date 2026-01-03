прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 4 января. Начало встречи — в 04:30 по мск.

«Даллас»

Турнирная таблица: В Западной конференции регулярного чемпионата «Даллас» занимает 12 место. В 35 матчах «ковбои» одержали 12 побед и потерпели 23 поражения.

Последние матчи: «Даллас» потерпел домашнее поражение в матче против «Филадельфии» (108:123).

Не сыграют: В составе техасских ковбоев с травмой колена в лазарете находятся Данте Экзам и Кайри Ирвинг, у Дерека Лайвли врачи диагностировали травму ноги.

Состояние команды: «Даллас» проиграл в четвертом матче подряд, техасцы провели встречи со знаком минус против «Портленда» (122:125), «Сакраменто» (107:113), «Голден Стэйт» (116:126).

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» улучшил положение в Западной конференции и расположился на 4-й строчке, одержав 21 победу и потерпев 10 поражений.

Последние матчи: «Хьюстон» одержал гостевую победу в матче против «Бруклина» (120:96). Вклад в победу команды внес Амен Томпсон, оформив 23 очка.

Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» из-за травмы колены находится Фред Ванвлит, под вопросом участие Стивена Адамса, у которого травмирована лодыжка.

Состояние команды: Победная серия «Хьюстона» составляет 4 матча, ранее баскетболисты Имей Удоки переиграли «Индиану» (126:119), «Кливленд» (117:100) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:96).

Статистика для ставок

«Хьюстон» занимает 4 место в Западной конференции

«Даллас» занимает 12 место в Западной конференции

В этом сезоне соперники обменялись победами: «Хьюстон» выиграл со счетом 110:102, «Даллас» добился успеха со счетом 122:109

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. На победу «Далласа» — 3.60.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Хьюстон» выдает четырехматчевую победную серию, впереди игра против обескровленного и немотивированного «Далласа». Ожидаем, что гости смогут увезти победу из Техаса.

2.00 Фора «Далласа» (-9.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Даллас» — «Хьюстон» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Далласа» (-9.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 225.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Даллас» — «Хьюстон» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.90.