«Оклахома» и в третий раз за сезон обыграет соперника?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 3 января. Начало встречи — в 06:00 по мск.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: «Голден Стэйт» расположился в Западной конференции на 8 месте, «золотые» одержали 18 побед и потерпели 16 поражений.

Последние матчи: Калифорнийцы добились победы в гостевом поединке против «Шарлотт» (132:125). В составе «Голден Стэйт» результативной игрой отметился Стефен Карри, который отправил в кольцо соперника 26 очков.

Не сыграют: Защитник калифорнийцев Сет Карри выбыл из строя из-за травмы бедра.

Состояние команды: В пяти матчах «Уорриорз» одержали четыре победы, переиграв также «Бруклин» (120:107), «Даллас» (126:116) и «Орландо» (120:97). «Голден Стэйт» уступил лишь «Торонто» (127:141 — после овертайма).

«Оклахома»

Турнирная таблица: Несмотря на большие потери в составе, «громовержцы» по-прежнему сохраняют лидерство в Западной конференции. Баскетболисты «Оклахомы» в 34 матчах одержали 29 побед и потерпели 5 поражений.

Последние матчи: «Оклахома» сыграла успешный поединок против «Портленда», одержав победу над соперником со счетом 124:95. В составе «Тандер» результативной игрой отметился Шэй Гилджес-Александер, набрав 30 очков.

Не сыграют: В лазарете «Оклахомы» находятся Никола Топич, Джален Уильямс, Томас Сорбер. К ним присоединились центровой Айзея Хартенштайн и форвард Усман Дьенг.

Состояние команды: «Оклахома» одержала победу в третьем матче подряд, баскетболисты «Тандер» также добились успеха в поединках против «Атланты» (140:129) и «Филадельфии» (129:104).

Статистика для ставок

«Голден Стэйт» занимает 8 место в Западной конференции

«Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции

В этом сезоне «Оклахома» одержала две победы над «Голден Стэйт» (124:112, 126:102)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. На победу «Голден Стэйт» — 3.95.

ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В двух личных встречах «Оклахома» одержала победы над командой «Голден Стэйт» с разницей в 12 и 24 очка. Не исключаем новой виктории «громовержцев».

2.12 Фора «Голден Стэйт» (-11.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Голден Стэйт» — «Оклахома» принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-11.5) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.03 ТБ 230.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Голден Стэйт» — «Оклахома» принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: ТБ 230.5 с коэффициентом 2.03.