У «Милуоки» без Адетокунбо возникнут сложности?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 22 декабря. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Миннесота»

Турнирная таблица: В Западной конференций «Миннесота» занимает 6 место, за «лесными волками» наблюдается положительный баланс игр: 18 побед и 10 поражений.

Последние матчи: «Миннесота» одержала победу в матче против «Оклахомы» (112:107). Вклад в победу команды внес Энтони Эвардс, оформив дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов.

Не сыграют: Из строя «лесных волков» выбыл Майк Конли, у которого врачи диагностировали травму ахилла.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Тимбервулвз» одержал победы над «Сакраменто» (117:103), «Голден Стэйт» (127:120), а также проиграл «Финиксу» (105:108), «Мемфису» (110:116).

«Милуоки»

Турнирная таблица: Баскетболисты из штата Висконсин занимают 11 место, за «Милуоки» наблюдается отрицательный баланс игр, «баксы» одержали 11 побед и потерпели 17 поражений.

Последние матчи: «Милуоки» проиграл в домашней игре против «Торонто» со счётом 105:111.

Не сыграют: «Баксы» потеряли двух ключевых игроков перед игрой с «Детройтом», в составе «Милуоки» из-за травм не сыграют Торин Принс и Яннис Адетокунбо.

Состояние команды: «Милуоки» в последних пяти встречах смогли одержать лишь победу в матче против «Бостон» (116:101), в остальных играх «баксы» потерпели поражения от «Бруклина» (82:127), «Детройта» (112:124) и «Филадельфии» (101:116).

Статистика для ставок

«Миннесота» занимает 6 место в Западной конференции

«Милуоки» занимает 11 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Миннесота» и «Милуоки» еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Милуоки» — 6.00.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: У «Миннесоты» есть прекрасная возможность переиграть «Милуоки», так как у команды из штата Висконсин есть проблемы с кадрами, «баксам» не сможет помочь Янни Адетокунбо.

1.80 Фора «Миннесоты» (-11.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Миннесота» — «Милуоки» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора «Миннесоты» (-11.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 226.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Миннесота» — «Милуоки» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.90.