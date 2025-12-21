В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 22 декабря. Начало встречи — в 03:00 по мск.
«Миннесота»
Турнирная таблица: В Западной конференций «Миннесота» занимает 6 место, за «лесными волками» наблюдается положительный баланс игр: 18 побед и 10 поражений.
Последние матчи: «Миннесота» одержала победу в матче против «Оклахомы» (112:107). Вклад в победу команды внес Энтони Эвардс, оформив дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов.
Не сыграют: Из строя «лесных волков» выбыл Майк Конли, у которого врачи диагностировали травму ахилла.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Тимбервулвз» одержал победы над «Сакраменто» (117:103), «Голден Стэйт» (127:120), а также проиграл «Финиксу» (105:108), «Мемфису» (110:116).
«Милуоки»
Турнирная таблица: Баскетболисты из штата Висконсин занимают 11 место, за «Милуоки» наблюдается отрицательный баланс игр, «баксы» одержали 11 побед и потерпели 17 поражений.
Последние матчи: «Милуоки» проиграл в домашней игре против «Торонто» со счётом 105:111.
Не сыграют: «Баксы» потеряли двух ключевых игроков перед игрой с «Детройтом», в составе «Милуоки» из-за травм не сыграют Торин Принс и Яннис Адетокунбо.
Состояние команды: «Милуоки» в последних пяти встречах смогли одержать лишь победу в матче против «Бостон» (116:101), в остальных играх «баксы» потерпели поражения от «Бруклина» (82:127), «Детройта» (112:124) и «Филадельфии» (101:116).
Статистика для ставок
- «Миннесота» занимает 6 место в Западной конференции
- «Милуоки» занимает 11 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Миннесота» и «Милуоки» еще не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Милуоки» — 6.00.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
Прогноз: У «Миннесоты» есть прекрасная возможность переиграть «Милуоки», так как у команды из штата Висконсин есть проблемы с кадрами, «баксам» не сможет помочь Янни Адетокунбо.
Ставка: Фора «Миннесоты» (-11.5) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.90.