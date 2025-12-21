«Торонто» переиграет соперника с разницей в 10 очков?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Барклайс Центр» 22 декабря. Начало встречи — в 02:00 по мск.

«Бруклин»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Бруклин» занимает 13 место, «сети» в 26 матчах одержали 7 побед и потерпели 19 поражений.

Последние матчи: «Бруклин» в домашнем матче потерпел поражение в матче против «Майами» (95:106).

Не сыграют: Защитник Кэмерон Томас выбыл из строя команды из-за мышечной травмы, с травмой колена в лазарете остался Хейвуд Хайсмит.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Бруклин» смог выиграть у «Милуоки» (127:82), «Нью-Орлеана» (119:101) и уступил в играх против «Далласа» (111:119) и «Юты» (110:123).

«Торонто»

Турнирная таблица: «Торонто» в Восточной конференции занимает 5 место, за командой наблюдается положительный баланс игр: 17 побед и 12 поражений.

Последние матчи: «Рептилии» в рамках минувшего тура уступили «Бостону» со счетом 96:112.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Торонто» находится форвард Ар Джей Барретт. Под вопросом участие центрового Якоба Пёлтль, у которого есть проблемы со спиной.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Торонто», которая состояла из двух матчей. Ранее канадцы выграли у «Майами» (106:96) и «Милуоки» (111:105).

Статистика для ставок

«Бруклин» в Восточной конференции занимает 13 место

«Торонто» в Восточной конференции занимает 5 место

В этом сезоне «Торонто» дважды переиграл «Бруклин» (119:109, 119:109)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торонто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Бруклин» — 2.35.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: С разницей +10 очков «Торонто» одержал две победы над «Бруклином». Ожидаем от канадцев новой победы над нью-йоркцами.

2.23 Фора «Торонто» (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Бруклин» — «Торонто» принесёт чистый выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Фора «Торонто» (-6.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: 228 очков — в среднем забрасывают друг другу баскетболисты «Торонто» и «Бруклина».

2.30 ТБ 220.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Бруклин» — «Торонто» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 2.30.