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    «Индиана» завершит серию в Нью-Йорке?

    Нью-Йорк — Индиана. Ставка (к. 2.60) и прогноз на матч плей-офф НБА, 30 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Индиана»
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    «Индиана»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 30 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 30 Мая 2025 года

    Нью-Йорк

  • НБА. Плей-офф
    •  Нью-Йорк 03:00 Индиана

    Индиана

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Все же не видно, за счет чего «Нью-Йорк» собирается выкарабкиваться из сложившегося положения, но попал он туда абсолютно заслуженно.

    Последние матчи: После победы в третьем матче казалось, что «Нью-Йорку» по силам изыскать скрытые резервы, но Хэлибертон был явно против такого развития событий.

    Нью-Йорк — Индиана: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Даже у «Нью-Йорка» нашелся игрок, у которого есть повреждение. Проблемы с коленом возникли у Таунса, но если он не появится на паркете, то в предстоящем поединке «Никс» вообще будет ловить нечего.

    Общий тонус клуба: Игрокам «Никс» не остается ничего иного, как оставить все имеющиеся силы на домашнем паркете для продолжения борьбы в серии.

    «Индиана»

    Турнирное положение: Уникальные сочетания игроков «Индианы» на паркете поставили непреодолимые задачи перед «Никс».

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Нестандартность действий «Индианы» на протяжении всей серии дали ей возможность удивлять соперника вновь и вновь.

    Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Индианы» вдруг обнаружились у Несмита. Он повредил лодыжку в предыдущем матче, и его участие в предстоящем поединке под большим вопросом.

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    Общий тонус клуба: Даже в гостевом поединке на территории врага вероятность выигрыша «иноходцев» не стоит исключать.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк» проиграл три из четырех последних поединков по сезону

    • «Индиана» не проигрывает на выезде шесть матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.57, а на победу «Индианы» — 2.60.

    Прогноз: «Индиана» закончит эту серию гостевой победой.

    Альтернативный прогноз: Результативного матча ждать не стоит, поскольку хозяева парктеа сделают ставку на оборону.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.60.

    Альтернативная ставка: ТМ 218 с коэффициентом 2.19.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нью-Йорк — Индиана?

    Матч Нью-Йорк — Индиана состоится 30 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нью-Йорк — Индиана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк — Индиана?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нью-Йорк — Индиана?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.57, а на победу «Индианы» — 2.60.

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    Нью-Йорк — Индиана: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 30.05.202503:00. «Индиана» завершит серию в Нью-Йорке?
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