Нью-Йорк — Индиана. Ставка (к. 2.60) и прогноз на матч плей-офф НБА, 30 мая 2025 года

Нью-Йорк
Индиана
«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Все же не видно, за счет чего «Нью-Йорк» собирается выкарабкиваться из сложившегося положения, но попал он туда абсолютно заслуженно.
Последние матчи: После победы в третьем матче казалось, что «Нью-Йорку» по силам изыскать скрытые резервы, но Хэлибертон был явно против такого развития событий.
Нью-Йорк — Индиана: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Даже у «Нью-Йорка» нашелся игрок, у которого есть повреждение. Проблемы с коленом возникли у Таунса, но если он не появится на паркете, то в предстоящем поединке «Никс» вообще будет ловить нечего.
Общий тонус клуба: Игрокам «Никс» не остается ничего иного, как оставить все имеющиеся силы на домашнем паркете для продолжения борьбы в серии.
«Индиана»
Турнирное положение: Уникальные сочетания игроков «Индианы» на паркете поставили непреодолимые задачи перед «Никс».
Последние матчи: Нестандартность действий «Индианы» на протяжении всей серии дали ей возможность удивлять соперника вновь и вновь.
Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Индианы» вдруг обнаружились у Несмита. Он повредил лодыжку в предыдущем матче, и его участие в предстоящем поединке под большим вопросом.
Общий тонус клуба: Даже в гостевом поединке на территории врага вероятность выигрыша «иноходцев» не стоит исключать.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» проиграл три из четырех последних поединков по сезону
- «Индиана» не проигрывает на выезде шесть матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.57, а на победу «Индианы» — 2.60.
Прогноз: «Индиана» закончит эту серию гостевой победой.
Альтернативный прогноз: Результативного матча ждать не стоит, поскольку хозяева парктеа сделают ставку на оборону.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.60.
Альтернативная ставка: ТМ 218 с коэффициентом 2.19.