Нью-Йорк — Индиана. Ставка (к. 2.60) и прогноз на матч плей-офф НБА, 30 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 30 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Все же не видно, за счет чего «Нью-Йорк» собирается выкарабкиваться из сложившегося положения, но попал он туда абсолютно заслуженно.

Последние матчи: После победы в третьем матче казалось, что «Нью-Йорку» по силам изыскать скрытые резервы, но Хэлибертон был явно против такого развития событий.

Нью-Йорк — Индиана: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.6414.002.59Бонус$1500

Травмированные игроки: Даже у «Нью-Йорка» нашелся игрок, у которого есть повреждение. Проблемы с коленом возникли у Таунса, но если он не появится на паркете, то в предстоящем поединке «Никс» вообще будет ловить нечего.

Общий тонус клуба: Игрокам «Никс» не остается ничего иного, как оставить все имеющиеся силы на домашнем паркете для продолжения борьбы в серии.

«Индиана»

Турнирное положение: Уникальные сочетания игроков «Индианы» на паркете поставили непреодолимые задачи перед «Никс».

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Нестандартность действий «Индианы» на протяжении всей серии дали ей возможность удивлять соперника вновь и вновь.

Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Индианы» вдруг обнаружились у Несмита. Он повредил лодыжку в предыдущем матче, и его участие в предстоящем поединке под большим вопросом.

Общий тонус клуба: Даже в гостевом поединке на территории врага вероятность выигрыша «иноходцев» не стоит исключать.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» проиграл три из четырех последних поединков по сезону

«Индиана» не проигрывает на выезде шесть матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.57, а на победу «Индианы» — 2.60.

Прогноз: «Индиана» закончит эту серию гостевой победой.

Альтернативный прогноз: Результативного матча ждать не стоит, поскольку хозяева парктеа сделают ставку на оборону.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.60.

Альтернативная ставка: ТМ 218 с коэффициентом 2.19.